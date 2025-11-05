В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПК

Ворошиловский районный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима риелтора за мошенничество со средствами материнского капитала. Как сообщили в прокуратуре региона, женщину признали виновной по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала.

Установлено, что риелтор подыскала трех клиентов, которые согласились на ее предложение обналичить средства материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров займа на покупку жилья с КПК «Финансовый гарант». Руководитель и сотрудница офиса данного кооператива стали сообщницами риелтора.

После фиктивного заключения договоров на покупку земельных участков якобы для строительства жилья, материнский капитал обналичивался. Сообщницы делили деньги между собой. Всего таким способом из бюджета было похищено около 1,9 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении сообщниц риелтора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.





