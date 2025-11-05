Расследования

В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПК

Расследования 05.11.2025 11:55
0
05.11.2025 11:55


Ворошиловский районный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима риелтора за мошенничество со средствами материнского капитала. Как сообщили в прокуратуре региона, женщину признали виновной по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала.

Установлено, что риелтор подыскала трех клиентов, которые согласились на ее предложение обналичить средства материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров займа на покупку жилья с КПК «Финансовый гарант». Руководитель и сотрудница офиса данного кооператива стали сообщницами риелтора.

После фиктивного заключения договоров на покупку земельных участков якобы для строительства жилья, материнский капитал обналичивался. Сообщницы делили деньги между собой. Всего таким способом из бюджета было похищено около 1,9 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении сообщниц риелтора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.11.2025 11:55
Расследования 05.11.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 08:58
Расследования 05.11.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 08:32
Расследования 05.11.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2025 19:33
Расследования 04.11.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2025 10:27
Расследования 04.11.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 18:33
Расследования 02.11.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 17:09
Расследования 02.11.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 16:42
Расследования 02.11.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 14:24
Расследования 02.11.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 11:20
Расследования 02.11.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 09:31
Расследования 02.11.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 21:28
Расследования 01.11.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 19:49
Расследования 01.11.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 15:36
Расследования 01.11.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 14:05
Расследования 01.11.2025 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:29
Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовкуСмотреть фотографии
22:40
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
21:59
«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8Смотреть фотографии
21:00
32 пропавших в октябре волгоградца нашли живымиСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноябряСмотреть фотографии
19:33
Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 летСмотреть фотографии
19:00
Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единстваСмотреть фотографии
18:33
100-метровый флаг, забег в кокошниках и волжская уха: фоторепортаж о праздновании Дня народного единстваСмотреть фотографии
18:04
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
17:51
Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабряСмотреть фотографии
16:59
Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотажСмотреть фотографии
16:06
На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидовСмотреть фотографии
15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
 