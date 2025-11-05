Расследования

В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституцию

Расследования 05.11.2025 08:32
0
05.11.2025 08:32


В Волгоградской области предстанут перед судом пятеро местных жителей, обвиняемых в организации проституции с привлечением несовершеннолетних. Преступная деятельность была пресечена в апреле этого года. 

Напомним, двое местных жителей в Волжском организовали нелегальный бизнес летом 2021 года. Для этого они арендовали и оборудовали помещение, осуществляли подбор участников и распределяли между ними роли. Помещение лицами было оборудовано под видом массажного салона. 

- Организаторы привлекли администраторов и исполнителей - женщин, в том числе несовершеннолетних, которых вовлекали в занятие проституцией, обеспечивали их «обучение» и планирование графиков работы. Администраторы встречали клиентов, предлагали им перечень «услуг» и контролировали их оплату, передавая денежные средства организатора, – сообщила официальный представитель СК СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Скриншот: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.11.2025 08:58
Расследования 05.11.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 08:32
Расследования 05.11.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2025 19:33
Расследования 04.11.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2025 10:27
Расследования 04.11.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 18:33
Расследования 02.11.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 17:09
Расследования 02.11.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 16:42
Расследования 02.11.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 14:24
Расследования 02.11.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 11:20
Расследования 02.11.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2025 09:31
Расследования 02.11.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 21:28
Расследования 01.11.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 19:49
Расследования 01.11.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 15:36
Расследования 01.11.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 14:05
Расследования 01.11.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2025 12:59
Расследования 01.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:29
Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовкуСмотреть фотографии
22:40
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
21:59
«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8Смотреть фотографии
21:00
32 пропавших в октябре волгоградца нашли живымиСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноябряСмотреть фотографии
19:33
Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 летСмотреть фотографии
19:00
Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единстваСмотреть фотографии
18:33
100-метровый флаг, забег в кокошниках и волжская уха: фоторепортаж о праздновании Дня народного единстваСмотреть фотографии
18:04
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
17:51
Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабряСмотреть фотографии
16:59
Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотажСмотреть фотографии
16:06
На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидовСмотреть фотографии
15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
14:47
Крестный ход и митинг прошли в Волгограде 4 ноябряСмотреть фотографии
14:01
Не вся еда – «золото» : в Волгограде назвали три подешевевших за год продуктаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградцы больше половины зарплаты тратят на ипотечные взносыСмотреть фотографии
12:07
Владимир Путин утвердил два новых праздникаСмотреть фотографии
11:58
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 17-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:38
«Чисто визуально происходят мистические вещи»: волгоградский фотограф показал очарование «засыпающего» ЗадоньяСмотреть фотографии
10:27
Два человека разбились в Ладе Приоре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»Смотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области похоронят погибшего в ДНР штурмовика Андрея ДьяковаСмотреть фотографии
07:44
15 БПЛА уничтожены в небе Волгоградской областиСмотреть фотографии
 