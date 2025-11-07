Расследования

В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажиров

07.11.2025
В суд Республики Калмыкия поступило уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса Волгоград-Астрахань, по вине которого, как полагает следствие, погибли в результате ДТП семь пассажиров. Смертельное ДТП, сообщает Арбуз, произошло 19 мая 2025 года на 1211-м км автодороги Москва–Тамбов–Волгоград –Астрахань в Юстинском районе Калмыкии. 

По данным астраханского издания, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя. Органы предварительного следствия пришли к выводу о том, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. 

– Его обвиняют в нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, – сообщает астраханское СМИ. 

В материалах уголовного дела говорится о том, что в два часа ночи водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter пошел на обгон и левым бортом протаранил ехавший навстречу грузовик FAW. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и прижался к отбойнику, но это не помогло. От удара весь левый борт микроавтобуса оказался смят.

Семь человек, находившиеся в микроавтобусе погибли, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.  

Фото: МВД по республике Калмыкия

