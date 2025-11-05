Лодку с мотором конфисковали у браконьера в Волгоградской области

В Волгоградской области у 51-летнего местного жителя Михаила Пономарева, осужденного за браконьерство, в доход государства конфисковали его моторную лодку. Владелец маломерного судна, как пояснили в прокуратуре региона, был признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и других запрещённых орудий в местах нереста и на миграционных путях к ним (п.п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Установлено, что 10 мая этого года Пономарев на дюралевой лодке «Прогресс-4» с мотором мощностью 30 л.с. установил 100-метровую ставную сеть в Черебаевской пойме Волгоградского водохранилища, перегородив русло одного из протоков водоема. Вину браконьер полностью признал.

Мировой судья судебного участка №52 Старополтавского судебного района Волгоградской области приговорил Пономарева к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Лодка и мотор конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





