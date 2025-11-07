В Волгограде оставшегося без миллионов переводчика-«решалу» отправили в колонию

Два года в колонии общего режима в ближайшее время придется провести 58-летнему жителю Волгограда Абдусамеху Одинаеву, который пытался обмануть своих знакомых на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102», приговор Одинаеву вступил в законную силу.

Напомним, что в августе текущего года Тракторозаводским районным судом Одинаев был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Вину он полностью признал.

Судом установлено, что Одинаев предложим своим знакомым, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, переквалифицировать их действия на менее тяжкую статью о самоуправстве. Тогда сообщалось, что фигурант козырял тем, что у него есть хорошие связи среди должностных лиц, так как он оказывает услуги переводчика по запросам правоохранителей и судов. Однако ничего предпринимать он не собирался, а деньги хотел присвоить. В апреле текущего года при получении требуемой суммы его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!