Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 лет





45-летняя жительница Суровикино получила шесть лет по обвинению в покушении на убийство. Ее родственники пребывают в шоке и считают, что сесть должен мужчина, который ее избил. Однако на суде он выступал в роли потерпевшего.

Напомним, на днях прокуратура Волгоградской области распространила пресс-релиз о вынесении приговора женщине, которая, цитата, напала с вилами на мужчину после замечания.

- Нападение на дворника произошло 6 апреля на общественной остановке в городе Суровикино. Женщина, которая приехала погостить к своим родственникам, начала вести себя вызывающе, на что мужчина сделал ей замечание. В ответ фигурантка уголовного дела у дома №331 по улице Ленина выхватила у дворника вилы и ударила ими прохожего на остановке. Второй удар она уже сделать не смогла, поскольку у вил сломался черенок. Потерпевшему удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщалось в пресс-релизе.



При этом подчеркивалось, что свою вину обвиняемая, которую взяли под стражу в зале суда, так и не признала.



С редакцией ИА «Высота 102» связались родственники женщины, которые заявили, что категорически не согласны с приговором суда и намерены его обжаловать. Они изложили свою версию событий, произошедших 8 апреля 2025 года.



«На маме не было живого места»



По словам Юлии, дочери осужденной Оксаны Панковой, ее мама, которая работала в Москве менеджером Lamoda, в начале апреля приехала к себе на родину, в Суровикино.

- 6 апреля она со своим сожителем была в гостях у своих знакомых. У них произошла ссора, они вышли на улицу, где выясняли отношения. В это время мимо проходили мужчина с женщиной, которая несла с собой вилы. Мужчина вмешался в конфликт, на что ему предложили пройти мимо. После чего он набросился на мою маму, повалил ее на землю, начал наносить удары ногами, а потом сел сверху и продолжил бить уже по лицу. Сбросили его с мамы знакомые, у которых она была в гостях. Но ни с какими вилами она на мужчину не нападала, - рассказывает Юлия.



По словам молодой женщины, ее мама обратилась с заявлением в полицию, она прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая насчитала следы на теле и лице Оксаны от 24 (!) ударных воздействий. Кроме того, у нее оказался сломан нос. У женщины также диагностировали сотрясение головного мозга и она месяц пила таблетки.

- Если говорить простыми словами, на теле и лице мамы не было живого места. Она написала заявление на этого мужчину, а через некоторое время снова уехала в Москву. 22 апреля она вернулась в Суровикино и сама пришла в отдел полиции. Говорила, что ей стало жалко мужчину, и она готова была даже забрать заявление. Однако ее сразу там задержали и предъявили это жуткое обвинение. Хотели посадить в СИЗО, но потом избрали ей меру пресечения в виде домашнего ареста, - продолжила Юлия.

- Мы наняли адвоката. Была назначена также экспертиза повреждений у Александра М., так зовут мужчину. Так вот, оказалось, что у него были зафиксированы следы от 4 ударных воздействий. То есть, представьте, у мамы – от 24, а у него – от 4. Также был выявлен скол коронки и рубцы в левом и правом уголках рта, являвшихся следствием заживления имевшихся ранее ран. Однако механизм образования их установить не удалось. Тем не менее эксперт утверждал, что они могли стать следствием «травмирующего воздействия, возможно острых вил». Но на суде даже прокурор спросил у потерпевшего, где же у него следы от ран, но внятно он так и не ответил, куда они делись, - делится Юлия.

Она также вспоминает, что после того, как стало известно, что ее маму избили, она помчалась в отдел полиции, где встретила Александра, который потом получил статус потерпевшего. Юлия утверждает, что у него на лице не было никакой крови и следов от ран.

- На суде также была представлена видеозапись, где он заходит в магазин со следами крови на лице, потом ему дают салфетку, он вытирает ее и выходит уже с чистым лицом. Я уверена, что это была кровь от моей мамы, когда он ее избивал. Капиллярное кровотечение, если бы оно действительно было, так быстро бы не остановилось, - говорит молодая женщина.



«Сидеть должен он»



По словам дочери Оксаны, Александр во время следствия и на процессе путался в показаниях. В частности, сначала он утверждал, что Оксана кинула в него вилы, а потом, что она нанесла ему тычковый удар вилами в лицо. Но на месте он показал уже другой механизм нанесения ему травмы. При этом сам же подтвердил, что вилы были зажаты у него под руками.

- Наш адвокат на суде пытался воззвать к здравому смыслу, оспаривая обвинение мамы в покушении на убийство. Он спрашивал, как сторона обвинения поверила мужчине, который не мог в точности повторить свои показания, и не поверили женщине, которая была вся избита? Как можно было утверждать при соотношении ударных воздействий 1:4, что потерпевший – именно этот мужчина, а не моя мама? Как можно было при констатации повреждений у Александра как причинившие ему легкий вред здоровью утверждать, что они являются следствием покушения на убийство? Как можно было говорить о покушении на убийство, если никаких преград для якобы осуществления этого декларируемого и откуда-то взявшегося стороной обвинения утверждения, не было? – задается вопросом собеседник информагентства.

При этом никакого уголовного дела по заявлению Оксаны Панковой о ее избиении Александром никто так и не возбудил. Адвокат до сих пор безуспешно пытается оспорить отказ в возбуждении дела в отношении мужчины.

- Мы просто не можем прийти в себя от того, что происходило на суде. Мою маму избили, и никто за это не ответил. А за скол на коронке женщине дали 6 лет! У нас такие сроки дают за убийство! – негодует Юлия.

По ее словам, о том самом мужчине в Суровикино говорят всякое. И не все считают его благополучным. По некоторым данным, он крутится в определенной среде и может сообщать интересующую правоохранительные органы информацию.

- На суде он сидел и ухмылялся нам в лицо. И был очень доволен тем, что женщина, мать и бабушка, поехала на зону на 6 лет. При этом за то, что он избил мою маму, он так и не ответил и не сел на скамью подсудимых, - констатирует Юлия.

Семья Оксаны Панковой намерена обжаловать вынесенный Суровикинским районным судом приговор. Редакция будет следить за развитием событий.

