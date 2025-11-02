Волжанка отдала краснодарцу 400 тысяч за беседку-«невидимку»

Жительница Волжского стала жертвой мошенника. Женщина увидела в интернете объявление об изготовлении беседки и решила заказать такую же. Связавшись с продавцом, она перевела 394 тыс. рублей в качестве предоплаты на реквизиты банковской карты, которые сообщил ей продавец, и стала ожидать изготовления и доставку товара. Однако заказанный товар она так и не получила.
Тогда волжанка обратилась в полицию. Сотрудники вышли на 31-летнего жителя Краснодара, в отношении которого возбудили дело по признакам мошенничества, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.