Под Волгоградом 63-летнего москвича будут судить за ДТП с покалеченными детьми

Расследования 05.11.2025 18:43
В Волгоградской области 63-летнего жителя Москвы будут судить за ДТП на трассе Р-22 «Каспий», в котором тяжкие травмы получили двое детей 5 и 6 лет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Вину он признал.

ДТП произошло 28 апреля 2025 года на 703 км федеральной трассы в Новоаннинском районе Волгоградской области.

По данным следствия, 63-летний водитель внедорожника SsangYong Rexton не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем «ГАЗель», а потом совершил лобовое столкновение с Chery Tiggo, который двигался во встречном направлении.


Тогда сообщалось, что в больницу с места происшествия были доставлены водитель и трое пассажиров Chery Tiggo. Сейчас стало известно, что пассажирами Chery Tiggo были две девочки 5 и 6 лет. Они получили тяжкие травмы и были доставлены в больницу и впоследствии проходили длительный курс лечения.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Новоаннинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения. Москвичу грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


