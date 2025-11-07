Кассиру волгоградского техникума дали меньше 4 лет за хищение 9 млн

Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему бухгалтеру-кассиру волгоградского медико-экономического техникума за мошенничество в особо крупном размере.
Согласно материалам уголовного дела, Ирина Потафеева занимала должность бухгалтера-кассира ГАПОУ «Волгоградский медико-экологическийтехникум» в период с 2014 по 2020 годы, и, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла бюджетные средства на личные банковские счета сына и дочери. Дети кассира формально числились студентами, однако фактически они там не учились. Деньги подсудимая переводила путём внесения недостоверных сведений в финансовые документы, включая реестры выплат и заявки на расходы.
Чтобы отвести от себя подозрения, финансист, как доказал суд, подделывала документы для выплат компенсаций, пособий сиротам и стипендий другим студентам техникума, одновременно обеспечивая выполнение обязательств перед ними. Эти фальсифицированные документы подавались в банк, сотрудники которого производили переводы денежных средств, не подозревая, что реестры являются липовыми.
За шесть лет бухгалтер нанесла комитету образования и науки Волгоградской области материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 9 170 540 рублей.
Бывшая кассир проведет 3 года 7 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, после проверки, которую проводила прокуратура Волгоградской области, сообщалось, что незаконным путем семья бухгалтера якобы присвоила 23 миллиона. В ходе следствия и судебных разбирательства были доказаны эпизоды с присвоением 9 млн рублей.