Кассиру волгоградского техникума дали меньше 4 лет за хищение 9 млн

Расследования 07.11.2025 13:02
Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему бухгалтеру-кассиру волгоградского медико-экономического техникума за мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, Ирина Потафеева занимала должность бухгалтера-кассира ГАПОУ «Волгоградский медико-экологическийтехникум» в период с 2014 по 2020 годы, и, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла бюджетные средства на личные банковские счета сына и дочери. Дети кассира формально числились студентами, однако фактически они там не учились. Деньги подсудимая переводила путём внесения недостоверных сведений в финансовые документы, включая реестры выплат и заявки на расходы. 

Чтобы отвести от себя подозрения, финансист, как доказал суд, подделывала документы для выплат компенсаций, пособий сиротам и стипендий другим студентам техникума, одновременно обеспечивая выполнение обязательств перед ними. Эти фальсифицированные документы подавались в банк, сотрудники которого производили переводы денежных средств, не подозревая, что реестры являются липовыми. 

За шесть лет бухгалтер нанесла комитету образования и науки Волгоградской области материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 9 170 540 рублей.

Бывшая кассир проведет 3 года 7 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. 

Отметим, после проверки, которую проводила прокуратура Волгоградской области, сообщалось, что незаконным путем семья бухгалтера якобы присвоила 23 миллиона. В ходе следствия и  судебных разбирательства были доказаны эпизоды с присвоением 9 млн рублей. 


17:04
В Волгограде на СХИ из-за демонтажа рекламной арки перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
16:47
Коммунисты нашли могилу двоюродного брата Ленина на старом кладбище в ВолжскомСмотреть фотографии
16:40
«Такой же добродушный»: лауреат конкурса им. Пахмутовой напомнил Бочарову встречу 8-летней давностиСмотреть фотографии
16:32
Готовность 90%: в Волгограде мэрия отчиталась о строительстве дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгограде обнаружили в Волге тело 23-летнего мужчиныСмотреть фотографии
15:51
По году за каждого: волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
15:31
Под Волгоградом открыли ещё пять спортплощадок для сдачи ГТОСмотреть фотографии
14:59
Первый Центр лечения критической ишемии нижних конечностей открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде под окном высотки нашли тело 11-летней школьницыСмотреть фотографии
13:57
Около «танцующего» моста водолазы ищут пропавшего 23-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:49
Ленин явился волгоградцам 7 ноября после легкой «косметики»Смотреть фотографии
13:09
В Волгограде оставшегося без миллионов переводчика-«решалу» отправили в колониюСмотреть фотографии
13:02
Кассиру волгоградского техникума дали меньше 4 лет за хищение 9 млнСмотреть фотографии
12:54
Cуд запретил пивному бизнесмену греметь тарой во дворе МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Бизнес в Волгоградской области делает ставку на big data и M2MСмотреть фотографии
12:23
В России повысили штрафы за неготовность к отопительному сезонуСмотреть фотографии
12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наградСмотреть фотографии
10:43
В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажировСмотреть фотографии
10:18
В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полициюСмотреть фотографии
10:01
Волгоградский суд отказал чеченскому подрядчику в оплате за капремонт дома-памятникаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными даннымиСмотреть фотографии
09:44
Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом иномарка сбила школьницу на велосипедеСмотреть фотографии
09:01
«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусоромСмотреть фотографии
08:35
Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита водыСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
 