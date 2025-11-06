«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного эксперимента





В Волгограде сегодня, 6 ноября, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака. Часть судебного процесса прошла в выездном формате – присяжным заседателям и другим участникам процесса продемонстрировали автомобиль BMW, на котором обвиняемый передвигался 22 октября 2024 года и под колесами которого, по версии следствия, получила смертельные травмы Екатерина Буравлева. Родственники и представители СМИ не были допущены к данной части процесса, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, на заседании, прошедшем 5 ноября, судья Дмитрий Туленков удовлетворил ходатайство представителя гособвинения о выездном осмотре автомобиля BMW с целью обследования следов на кузове, а также габаритов транспортного средства и работы систем автоматической блокировки дверей.

Сегодня в начале заседания, которое проходило в здании областного суда на пр. Ленина, был приглашен индивидуальный предприниматель Ренат Рахманов. Он должен был провести осмотр автомобиля и проверить работу автоматической блокировки дверей иномарки. Известно, что приглашенный представителем гособвинения в роли эксперта мужчина имеет свой собственный автосервис и знаком с техническими характеристиками модели автомобиля марки BMW.

Прокурор зачитала присяжным результаты осмотра автомобиля, которые проводился на стадии предварительного следствия.

Прокурор: В ответ на запрос информации относительно технических характеристик автомобиля BMW X7 было указано, что замки автоматически блокируются с началом движения автомобиля со скоростью свыше 10 км/ч. В штатной заводской комплектации автомобиля видеорегистратор не устанавливается, возможно был установлен внештатный регистратор по желанию клиента.

Далее присяжным также был представлен протокол следственного эксперимента 24 апреля 2024 года в присутствии понятых с участием статиста с целью проверки данных, имеющих значение для уголовного дела: воспроизведение обстоятельств наезда или переезда на потерпевшую Екатерину Буравлеву автомобилем. В частности, восприятия Паком переезда тела потерпевшей.

Прокурор: В ходе следственного эксперимента использовалась рулетка, мешок с опилками, мешок с песком, а также автомобиль той же марки - BMW X7. Эксперимент проводился в светлое время суток. Для проведения следственного эксперимента участники следственного действия прибыли на участок местности, расположенный в районе пересечения проезжих частей улиц Степная и Большая Дзержинского района. Перед началом следственного эксперимента была восстановлена обстановка транспортного происшествия, в том числе, согласно материалам дела. Далее статист Газаев припарковал автомобиль на участке местности в месте расположения мусорных баков, при этом передняя часть автомобиля была направлена на улицу Продольная, а задняя часть – в сторону забора школы-интерната «Созвездие». После этого следователь расположил черный мешок с опилками древесины размером 140x35 см и высотой 21 см, горловина которой перевязана веревкой на проезжей части дороги между домами №1 по улице Степной и №38А по улице Большая. Мешок с опилками был расположен в том положении, в котором была обнаружена потерпевшая Буравлева после переезда ее автомобилем. Далее понятая расположилась на переднем пассажирском сидении, а другая понятая – на заднем сидении данного авто. Далее статист проехал от мусорных баков до места расположения вышеуказанного мешка с опилками, где резко сместил транспортное средство в правую сторону, а затем вернул автомобиль на исходную траекторию движения в прямом направлении. При этом он также переехал задним левым колесом вышеуказанный мешок, оставив на поверхности мешка след протектора колеса автомобиля.

Также в отчете указано, что на момент переезда левая часть автомобиля за счет работы элементов подвески несколько приподнялась вверх, а затем вернулось в исходное положение. После воспроизведения указанного эксперимента участникам следственного действия задали вопросы: «Поясните, когда вы переехали данный мешок, то почувствовали что-либо?».

Прокурор: Ответ статиста: «Я почувствовал, что переехал какой-то предмет». Ответ понятых: «Мы почувствовали, что переехали какой-то предмет, при этом почувствовали толчок». Далее по указанию следователя статист Газаев вернул автомобиль в исходное положение на участок в районе пересечения улиц Степная и Большой и припарковал его в первоначальном положении. Далее следователь также расположил, согласно материалам уголовного дела, белый мешок с песком на проезжую часть аналогично расположению мешка с опилками.

Эксперимент с переездом на месте происшествия повторялся дважды, согласно материалам уголовного дела. Каких-либо следов на мешке за счет его материала не отобразилась. Понятые и статист также в момент проведения эксперимента почувствовали переезд предмета.

Прокурор: С целью восприятия речи в салоне автомобиля по просьбе следователя статист и понятые расположились на вышеуказанных местах в автомобиле при закрытых дверях и окнах с работающим двигателем и выключенной мультимедийной системой. Далее следователь разговорной речью произнес слова: «Стой, стой». После воспроизведения указанного действия участникам следственного действия также был задан вопрос: «Вы слышали, что я говорил?». Ответ статиста: «Да, слышал». Ответ понятых: «Да, слышали». Далее следователь рукой три раза постучал по задней левой двери автомобиля. Вопрос следователя: «Вы слышали звуки стука?». Ответ статиста и понятых: «Да, слышали».

Также в ходе эксперимента проводилась фотосъемка. Изображения были приложены к отчету, которые сегодня увидели присяжные заседатели. В процессе демонстрации фото, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Александр Пак выразил свое несогласие с результатами следственного эксперимента.

Пак: В голове у них опилки.

Не согласился с данным отчетом и адвокат подсудимого Кварталов.

Адвокат Кварталов: Господа присяжные, я хотел бы обратить ваше внимание, что следствием был проведен эксперимент в статичном состоянии. То есть, фактически мешки с песком и с опилками были подсунуты под заднее левое колесо. Второй момент, можно было еще использовать мешок с ватой, который бы меньше чувствовался, или, например, мешок с бетонной шпалой – больше бы чувствовался. Абсолютно непонятно, каким образом опилки и песок коррелируются с структурой тела человека. Третий момент, после наезда на мешках остались следы протекторов шин автомобиля, а на том рисунке, который демонстрировала гособвинитель, эти следы протектора не были обнаружены. Также эксперимент проводился с выключенной мультимедийной системой, а окно автомобиля было открыто полностью.

После адвокатами были продемонстрированы фото №8 и №9, где был изображен автомобиль в эксперименте с открытым окном со стороны водительского сидения, что по мнению адвокатов обвиняемого, не соответствует действительности.

После все участники процесса были направлены по адресу Автотранспортная, 27А, к зданию МРЭО №4 ГИБДД Ворошиловского и Советского районов, где хранится автомобиль, на котором Александр Пак передвигался в момент трагического ДТП. Также на место был привезен и сам Александр Пак. Периметр стоянки конфискованных транспортных средств в момент проведения эксперимента охранялся сотрудниками полиции, а также сотрудниками ОМОН.

Присутствовать на мероприятии было разрешено лишь участникам процесса ввиду дополнительных мер безопасности режимного объекта. Судебный процесс продолжится на новой неделе.