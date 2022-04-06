Заграничное образование россиян будут признавать по упрощенной схеме

Россияне, в том числе и жители Волгоградской области, отучившиеся в вузах на территории недружественных стран, смогут в упрощенном порядке пройти процедуру признания образования. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", 6 апреля завили в пресс-службе Правительства.

Сообщается, что речь идет о тех, кто получил дипломы за границей, но теперь решил вернуться жить и работать в России.

— Из-за действий недружественных государств прямые запросы о подтверждении подлинности информации об обучении и получении того или иного конкретного диплома в зарубежные компетентные организации сейчас затруднены. Поэтому Правительство приняло упрощённый порядок признания зарубежного образования и квалификации, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. - Постановление об особенностях этого порядка подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Если между Россией и недружественном государством, где базируется вуз, ранее был заключен международный договор о взаимном признании образования, то полученное гражданами образование не будет требовать процедуры признания. Если такого договора нет, Рособрнадзор будет ориентироваться на ранние факты о ранее признанном в России образовании, полученном в том или ином иностранном вузе.