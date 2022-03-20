Экономика

«Мы не закроемся»: как малый бизнес в Волгограде адаптируется к жизни в условиях санкций

Экономика 20.03.2022 18:13
20.03.2022 18:13


Ограничения поставок и подорожание импортного сырья и комплектующих, рост курсов валют, введенные Западом санкции против России, блокировка Instagram – все эти факторы заставили предпринимателей по-новому взглянуть на развитие экономики. К жизни в условиях санкций адаптируются и ищут новые возможности не только крупные компании, но и малый бизнес. «Высота 102» поговорила с местными предпринимателями и сотрудниками небольших фирм и узнала, как изменилась их работа за последний месяц и какие перспективы они видят в своем деле.

«Максимально идем навстречу клиентам»

Волгоградка Марина Елецкая и ее партнер на протяжении нескольких лет развивают свой мебельный бизнес. Основной объем заказов составляют кухни, но предприниматели нередко изготавливают шкафы, полки, столы и другую корпусную мебель по собственным проектам. По словам Марины, за последние три недели структура заказов изменилась: все чаще клиенты обращаются за изготовлением более мелких предметов мебели вместо целых гарнитуров.

– Увеличилось количество мелких заказов: тумбочки, комоды, гардеробные, – рассказала Марина Елецкая. – Число крупных заказов, таких как кухни, напротив, сократилось: произошло подорожание материалов, цены выросли, и люди не готовы столько платить за мебель. Очень много потенциальных заказчиков присылают свои эскизы на просчет стоимости. Если раньше клиенты приходили по рекомендации конкретно к нам и хотели заказать именно у нас, то сейчас многие отправляют свои проекты всем подряд на рынке, чтобы найти, кто изготовит дешевле.


Бизнес по изготовлению корпусной мебели напрямую зависит от импортных поставок, говорит Марина. В перечень зарубежных материалов входят, в первую очередь, пленка ПВХ, пластик и AGT-панели – их привозят из Китая, Италии и Турции. Некоторым комплектующим уже приходится искать замену.

– Поставки фурнитуры Blum (прим. – австрийский производитель систем шарниров, подъемников и направляющих), которая является лучшей на нашем рынке, уже приостановлены, – отметила предпринимательница. – Аналоги ему только подыскиваем, пока не можем найти.

Выход из сложившейся ситуации, по мнению Марины Елецкой, лишь один – продолжать работать с тем, что есть, подстраиваться под текущую ситуацию и удовлетворять запросы клиентов.

– Да, в среднем, наша готовая продукция подорожала на 30-50%, но я надеюсь, что цены на материалы в обозримом будущем снизятся. А нашим заказчикам мы стараемся идти навстречу и делаем от себя максимально возможную скидку, – резюмировала волгоградка.

«Быть гибкими и работать больше»

В сфере создания рекламного контента специалисты пока не заметили серьезных сдвигов, однако некоторые клиенты уже начали приостанавливать работу над проектами. Специалист одной из волгоградских видеостудий Юлия Редькина рассказала, что заказчик из одной из европейских стран отказался от дальнейшего сотрудничества по политическим мотивам.

– Некоторые заказчики приостановили проекты на неопределённый срок, так как из-за санкций столкнулись с проблемами в работе своего производства, – добавила она. – Пока они решают их, неизвестно, возобновим ли мы работу с ними. Но над парой текущих проектов мы продолжаем трудиться. Хотя по одному из них компания в данный момент хочет переделать изначальную концепцию в связи со сложившейся ситуацией. Новых заказчиков за последний месяц не было.

В плане ограничения импортных поставок студии в некотором смысле повезло – съемочную технику, которая производится за рубежом, фирма успела обновить до введения санкций. Однако руководство и сотрудники опасаются сложностей в работе с иностранным программным обеспечением, если лицензии на него будут отозваны.


Что касается отрасли в целом, то, по мнению Юлии, в перспективе в ней выживут две категории компаний: маститые профессионалы и те, кто будет демпинговать, что может повлечь за собой качественный откат сферы.

– Внутри студии мы провели стратегическую планерку, обсудили, как можем перестроить свою деятельность сейчас, чтобы выжить на рынке. Придумали пару классных идей, будем пробовать, если не сработают – будут новые планерки, мозговые штурмы и новые идеи, – рассказала о перспективах Юлия Редькина. – Сейчас мы должны быть гибкими, работать больше, думать и предлагать, чем мы можем быть полезны людям. В плане ценовой политики нам нужно держать баланс, чтобы не сделать цену недоступной, но в то же время чтобы она нас «кормила».

«Количество заказов может упасть, но бизнес не закроется»

Event-индустрия Волгограда за последний месяц также успела столкнуться с определенными трудностями, главная из которых – отмена запланированных ранее мероприятий. Профессиональная ведущая праздников и свадеб Анна Коннова (прим. - имя изменено по просьбе собеседницы) рассказала информагентству, что за последние три недели сразу несколько клиентов на время отказались от ее услуг.

– Заказчики начали отменять или переносить праздники, по их словам, из-за неспокойной обстановки, – пояснила она. – Что касается перспектив, то, я думаю, что люди будут думать справлять тот или иной праздник или нет, выбрать ли ведущего за 5 тысяч рублей, за 15 или за 25 тысяч. Скорее всего, выбор будет в пользу меньшей цены, люди будут ставить экономию во главу угла. Но совсем от мероприятий не откажутся, это 100 процентов. Как говорят, у нас вечный бизнес, потому что волгоградцы все равно будут отмечать дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие даты. Количество заказов может упасть, но бизнес не закроется.


Ценник на проведение мероприятия Анна и ее супруг, по совместительству бизнес-партнер, пока не поднимали, но не исключено, что в середине лета придется пойти на это.

Еще одна сложность, с которой столкнулась ведущая в середине марта – ограничение доступа к Instagram. По мнению Анны, это в значительной мере скажется на всей свадебной индустрии, поскольку многие парикмахерские, мастера маникюра, ателье и свадебные салоны продвигали свои услуги именно в этой социальной сети.

– У меня 70% заказов поступало через Instagram: потенциальные клиенты заходили на страницу, смотрели, как мы работаем – я публиковала видео с мероприятий, и люди могли посмотреть на ведущего в деле и оценить качество. В какой-то степени я расстроена его закрытием, потому что вложила в развитие и продвижение своего аккаунта очень много сил и времени. Да, сейчас я перенесла все на площадку «ВКонтакте», но я не думаю, что она сможет дать мне то, что давал Instagram, – резюмировала она.

С надеждой на будущее

Все собеседники информагентства признались, что за прошедший период времени не успели ощутить какой-либо государственной поддержки, однако надеются на благоприятное развитие событий. Напомним, 8 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Документ, разработанный Правительством, предусматривает упрощение разрешительных и лицензионных процедур, возможности введения моратория на проверки МСП, поддержку IT-сферы, новый этап амнистии капиталов. Теперь правительство также сможет продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.

Фото: Марина Елецкая / ВКонтакте; Юлия Редькина / ВКонтакте; архив ИА «Высота 102».

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