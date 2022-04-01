Федеральные новости

Депутат ГД Олег Савченко: Укрепление рубля – путь к независимости российской экономики

Федеральные новости 01.04.2022 14:16
01.04.2022 14:16


Президент России Владимир путин 31 марта подписал указ о порядке расчетов с недружественными странами в рублях за отечественный газ. С 1 апреля государствам придется открывать счета в российских банках. Эта мера в числе других позволит российской экономике адаптироваться к усиливающемуся давлению извне.

В стадии проработки и другие решения, которые сделают российскую экономику более независимой, а рубль – устойчивее. Над этими вопросам работают в том числе в комитете Государственной Думы по финансовому рынку, который возглавляет депутат Олег Савченко.

– Формирование курса – это рыночные отношения, когда есть спрос на валюту и есть предложение, – прокомментировал Савченко. – Спрос рождает предложения, и формируется цена. Но сегодня мы, к сожалению, ограничены в возможностях, связанных с оборотом этой валюты. И я согласен с президентом РФ, когда он объявил, что сегодня рубль является полноценной конкурентной единицей в мировой экономике. Это очень серьезное заявление, которое сегодня ставит нашу экономику в привилегированное положение в будущем – не сегодня, в будущем.

Позитивно настроен Савченко и в отношении решения Центробанка РФ, который рекомендовал продавцам валюты изменить подходы к купле-продажи доллара и евро юридическим лицам. В частности, покупающие валюту импортеры для расчетов по зарубежным контрактам должны приобретать ее по максимально выгодному курсу. Юридические лица, имеющие разрешение специальной правительственной комиссии, станут своего рода льготниками.

– Это как раз выровняет ситуацию, уберет ажиотажный спрос, уберет вот эту панику на рынке – это уже про юридических и физических лиц говорю – и благополучно встанет все на свои места, когда рынок будет формировать такой курс, – отметил Олег Савченко.

Помимо прочего, ФАС разработал законопроект о запрете валютных контрактов внутри России. Он предусматривает невозможность привязать цену контракта к доллару, евро или любой другой валюте. Российский рубль является самостоятельной единицей, подкрепленной ресурсами.

– Да, они в большей степени обеспечены недрами, нашими богатствами, технологиями, соответственно, зачем опять возвращаться к приравниванию или к зависимости от доллара? – подчеркнул Олег Савченко. – Хочу напомним, что наши контрагенты - из недружественных стран, недружественных экономик - ограничили нас в обороте той самой валюты, про которую мы говорим: это евродоллар. И, соответственно, сегодня нет смысла даже приравнивать или употреблять в договорах внутри России между юрлицами (тем более, госкомпаниями, крупными компаниями) доллар как эквивалент. Можно сделать это в виде золота, можно выбрать другой эквивалент, но самое главное, что мы уходим от зависимости.

Разработанный ФАС документ рассмотрит выскажет совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Он образован так же как часть программы первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Фото: сайт Государственной Думы РФ.

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