В Волгограде нашли объяснение космическим ценам на капусту





Профильные службы региона взяли ситуацию с ценами на капусту на контроль. Как сообщает ИА «Высота 102», этот вопрос поднимался сегодня на заседании оперативного штаба по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в Волгоградской области.

На заседании отметили, что за последние дни снижения товарных запасов не зафиксировано— все в достаточных количествах. Причем по многим позициям, прежде всего, непродовольственной группы, напротив, отмечается увеличение.При этом комитет сельского хозяйства, а также облпромторг проработают вопрос организации дополнительной ярмарочной торговли для реализации местной сельхозпродукции по доступным ценам.Что касается стоимости капусты, то эта ситуация также взята профильными службами на контроль. Учитывая, что наш регион не является основным производителем этой продукции и на текущий момент большую долю на рынке занимает произведённая в Дагестане и Египте, специалистам предстоит проверить логистические цепочки, а также проанализировать в этой ситуации действие торговых сетей. В случае выявления неправомерного завышения цен все сведения будут переданы в УФАС и прокуратуру.Между тем, по сообщениям дагестанских СМИ, и в регионе-производителе капуста за неделю подорожала едва ли не на 50%. Руководство республики выразило озабоченность в связи с этим фактом, напомнив, что в регионе выращивают этот овощ, и цены на него не должны так расти.