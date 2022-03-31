Портфель вкладов банка «Открытие» вырос на четверть

Экономика 31.03.2022 15:21
31.03.2022 15:21
С начала года в банке «Открытие» объем срочных вкладов розничных клиентов, без учета Private, вырос на 23% и на конец первого квартала превысил 400 миллиардов рублей. На 1 января 2022 года этот показатель находился на уровне 327 миллиардов.
Наиболее значительный рост портфель депозитов показал в последний месяц – период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч человек открыли вклад в «Открытии», объем вкладов увеличился на 55 миллиардов рублей.
У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев – их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.
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