Волгоградца посадили на три года за украденную бутылку водки

Расследования 30.03.2022 10:56
30.03.2022 10:56
К 3 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорен ранее судимый житель Волгоградской области, который украл бутылку водки и толкнул продавца. Как сообщили в Михайловском районном суде, мужчину признали виновным в хищении чужого имущества и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Как следует из материалов дела, 37 летний житель Камышинского района совершил кражу еще в марте 2019 года. Он похитил из магазина «Магнит» в Михайловке бутылку водки стоимостью 188 рублей. Продавца, которая пыталась его остановить, он толкнул в грудь. Женщине, как отмечается, была причинена физическая боль.
Подсудимый признал вину в краже водки, но отрицал, что применил насилие в отношении сотрудницы магазина.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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