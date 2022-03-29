

Жителям Киквидзенского и смежных с ним районов больше не придется ездить за десятки и сотни километров ради лечения и протезирования зубов. В станице Преображенской открыли построенную с нуля современную стоматологию, которая будет обслуживать 15,5 тысяч человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отделение рассчитано на 100 посещений в смену. В одноэтажном здании площадью почти 400 кв. м предусмотрели пять взрослых и два детских лечебных кабинета и зуботехническую лабораторию. Она оснащена всем необходимым для зубопротезирования. Открыт также рентген-кабинет с визиографом и ортопантомографом. Все инструменты медики подвергают обработке здесь же, в централизованном стерилизационном блоке.



Принимать пациентов будут как местные специалисты, так и выездные бригады врачей волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники. Для них в новом отделении создали апартаменты с тремя спальнями и кухней-столовой.

– Особый акцент будет сделан на возможность получения пациентами высококвалифицированной консультативной помощи как в очном формате по предварительной записи, так и с применением телемедицины, – подчеркнули в облздраве.

Напомним, старое здание районной стоматологии находилось в аварийном состоянии – реконструировать его было невозможно. Региональные власти приняли решение построить новое учреждение с нуля, работы начались летом 2021 года. В перспективе новое отделение станет межрайонным лечебно-диагностическим стоматологическим центром.