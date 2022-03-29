Здравоохранение

Жителей волгоградской глубинки избавили от дальних поездок к стоматологу

Здравоохранение 29.03.2022 21:52
29.03.2022 21:52


Жителям Киквидзенского и смежных с ним районов больше не придется ездить за десятки и сотни километров ради лечения и протезирования зубов. В станице Преображенской открыли построенную с нуля современную стоматологию, которая будет обслуживать 15,5 тысяч человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отделение рассчитано на 100 посещений в смену. В одноэтажном здании площадью почти 400 кв. м предусмотрели пять взрослых и два детских лечебных кабинета и зуботехническую лабораторию. Она оснащена всем необходимым для зубопротезирования. Открыт также рентген-кабинет с визиографом и ортопантомографом. Все инструменты медики подвергают обработке здесь же, в централизованном стерилизационном блоке.


Принимать пациентов будут как местные специалисты, так и выездные бригады врачей волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники. Для них в новом отделении создали апартаменты с тремя спальнями и кухней-столовой.

– Особый акцент будет сделан на возможность получения пациентами высококвалифицированной консультативной помощи как в очном формате по предварительной записи, так и с применением телемедицины, – подчеркнули в облздраве.  

Напомним, старое здание районной стоматологии находилось в аварийном состоянии – реконструировать его было невозможно. Региональные власти приняли решение построить новое учреждение с нуля, работы начались летом 2021 года. В перспективе новое отделение станет межрайонным лечебно-диагностическим стоматологическим центром.

С 2014 года на ремонт, модернизацию и дооснащение государственной стоматологической службы Волгоградской области из бюджета потратили более 454 млн рублей. Капремонт и реконструкцию прошли 28 стоматологических учреждения, планируется ремонт ещё 12 подразделений.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:59
Здравоохранение 29.03.2022 08:59

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:17
Здравоохранение 29.03.2022 08:17

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2022 10:31
Здравоохранение 24.03.2022 10:31

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2022 10:45
Здравоохранение 20.03.2022 10:45

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2022 18:23
Здравоохранение 12.03.2022 18:23

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2022 15:08
Здравоохранение 07.03.2022 15:08

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44

0
Далее
Здравоохранение
01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 19:00
Здравоохранение 27.02.2022 19:00

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 09:53
Здравоохранение 27.02.2022 09:53

0
Далее
Здравоохранение
22.02.2022 15:53
Здравоохранение 22.02.2022 15:53

0
Далее
Здравоохранение
22.02.2022 15:52
Здравоохранение 22.02.2022 15:52

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2022 18:24
Здравоохранение 18.02.2022 18:24

0
Далее

Лента новостей

22:08
В Волгоградской области потеплеет до +20 градусовСмотреть фотографии
21:52
Жителей волгоградской глубинки избавили от дальних поездок к стоматологуСмотреть фотографии
21:44
К строительству метанолового завода в Волгограде привлекут новых инвесторовСмотреть фотографии
21:27
В СК сообщили подробности о поножовщине на ферме под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:39
Брошенные сети с запутавшейся рыбой подняли из водохранилища под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:11
В Дзержинском районе Волгограда локализовали пожар в пойме ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
Волгоградский «Ротор» за 2021 год выплатил агентам более 17 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:39
В Волгоградской области сохраняется низкий уровень безработицыСмотреть фотографии
19:13
Приканальный поселок потерял маршрутку до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
Росстат сократил ожидаемую продолжительность жизни волгоградцев на 2 годаСмотреть фотографии
18:48
В OBI заявили об уходе с российского рынка навсегдаСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде возобновлено движение трамваев и троллейбусовСмотреть фотографии
17:53
На западе Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Север Волгограда остался без скоростных трамваев из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:30
В Волгоградской области пострадавшая от укусов бойцовского пса взыскала ущерб в судеСмотреть фотографии
17:08
Предприятия-банкроты задолжали волгоградцам 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:04
В центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусыСмотреть фотографии
16:58
Авиакомпании снова отменили рейсы из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Сердца у вас нет!»: жители Краснослободска спасают маршрутку №174 до «Акварели» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
В спецоперации погиб 27-летний танкист из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Власти передумали менять схемы движения маршруток Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
14:32
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в апрелеСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом у поселка Аэропорт временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области руководство почтового отделения осудили за крупную аферуСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонтаСмотреть фотографии
13:50
Ураган обесточил часть домов в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Бывший вице-президент «Ротора» Рохус Шох переезжает в КазахстанСмотреть фотографии
13:31
Виталий Сазонов по решению суда Волгограда проведет 3 года в колонииСмотреть фотографии
13:15
Услышьте президента: перевозчики требуют от чиновников отказаться от экспериментов с маршрутками Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
13:05
Чиновника отправили под суд за махинации с землей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 