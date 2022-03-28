Экономика

Волгоградцы за неделю скупили 558 тонн сахара

Экономика 28.03.2022 17:20
28.03.2022 17:20


Результаты мониторинга наличия и изменения стоимости товаров первой необходимости в объектах розничной и оптовой торговли; доступность платных образовательных услуг, ценовая политика гостиничного бизнеса — эти и многие другие вопросы рассмотрены 28 марта в ходе очередного заседания оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Анны Писемской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на сегодняшнем заседании отмечено, что в регионе стабилизирована ситуация с сахаром — товар доступен для покупателей. С 21 по 28 марта обеспечена поставка практически 1000 тонн сахара в торговые сети. Это в 2,6 раза больше, чем в среднем предусмотрено по норме потребления (378 тонн в неделю в расчете на всю область) и полностью перекрывает возросший спрос — за минувшие 7 дней жители купили 558 тонн этого продукта.
Как отметили представители комитета промышленности, торговли и ТЭК, существенного изменения запасов по другим категориям не наблюдается.  В розничной торговле продовольственные товары присутствуют в диапазоне от 5 дней до 20 дней и выше — в зависимости от вида продукции и с учетом срока хранения; непродовольственные товары в диапазоне 25-80 дней и выше.
По информации областного комитета сельского хозяйства, все предприятия перерабатывающей промышленности функционируют в штатном режиме: сырье и другая продукция, необходимая для их бесперебойной работы, в наличии.
Также на заседании штаба рассмотрена ситуация на рынке платных услуг в учреждениях среднего и общего образования — региональный комитет осуществляет ежедневный мониторинг. Как отметили представители профильного органа исполвласти, стоимость зафиксирована на 2021-2022 учебный год и по состоянию на 25 марта не менялась. Не изменился и размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования. Мониторингом были охвачены учреждения этой категории всех районов области.
Держат цены и предприятия гостиничной сферы — за минувшие дни специалисты проверили 34 коллективные средства размещения. 
Анна Писемская еще раз напомнила, что по поступающим фактам повышения цен или отсутствия товаров первой необходимости проводится адресная работа с предприятиями региона. При выявлении фактов резкого повышения  информация для проверки направляется в уполномоченные контрольно-надзорные органы — в Волгоградской области уже были случаи вынесения предостережений.

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