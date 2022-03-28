Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержки

Порядка 800 млн рублей господдержки перечислят аграриям из бюджета Волгоградской области для проведения сельскохозяйственных работ в 2022 году. Часть суммы – 240 млн рублей – уже отправлены сельхозпроизводителям в качестве погектарной компенсирующей поддержки. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации региона.
Все выплаты первого транша комитет сельского хозяйства Волгоградской области проведет до 31 марта. Второй транш будет отправлен до конца первого полугодия. В этот же срок аграрии получат 300 млн рублей в качестве субсидии за произведенные и реализованные зерновые культуры. Этот вид господдержки волгоградские власти ввели осенью 2021 года.
Сельхозпроизводители в Волгоградской области уже приступили к весенним полевым работам: проводят подкормку озимых, 98% которых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, и готовятся севу яровых.
– Исходя из стоящих задач по обеспечению продовольственной безопасности России и Волгоградской области, сев яровых культур необходимо провести на площади 1,5 млн га, — сказал на совещании губернатор Андрей Бочаров.
В регионе сформированы необходимые запасы семенного материала, минеральных удобрений и ГСМ. Техника практически полностью готова к работам.
Напомним, что работу по всем направлениям координирует областной оперативный штаб.
– В целях повышения уровня координации проводимой в ходе подготовки к весеннему севу работы поручаю в ближайшее время совместно с Советом по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса Волгоградской области подготовить и провести рабочее совещание с руководителями сельхозпредприятий и организаций и главами муниципальных образований Волгоградской области по проведению весеннего сева, в ходе которого рассмотреть вопросы готовности региона к весенним полевым работам и поддержки сельхозтоваропроизводителей, — поставил задачу глава региона.