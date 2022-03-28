Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержки



Порядка 800 млн рублей господдержки перечислят аграриям из бюджета Волгоградской области для проведения сельскохозяйственных работ в 2022 году. Часть суммы – 240 млн рублей – уже отправлены сельхозпроизводителям в качестве погектарной компенсирующей поддержки. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации региона.

Все выплаты первого транша комитет сельского хозяйства Волгоградской области проведет до 31 марта. Второй транш будет отправлен до конца первого полугодия. В этот же срок аграрии получат 300 млн рублей в качестве субсидии за произведенные и реализованные зерновые культуры. Этот вид господдержки волгоградские власти ввели осенью 2021 года.

Сельхозпроизводители в Волгоградской области уже приступили к весенним полевым работам: проводят подкормку озимых, 98% которых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, и готовятся севу яровых.

– Исходя из стоящих задач по обеспечению продовольственной безопасности России и Волгоградской области, сев яровых культур необходимо провести на площади 1,5 млн га, — сказал на совещании губернатор Андрей Бочаров.

В регионе сформированы необходимые запасы семенного материала, минеральных удобрений и ГСМ. Техника практически полностью готова к работам.

Напомним, что работу по всем направлениям координирует областной оперативный штаб.