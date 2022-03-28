Экономика

В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублей

Экономика 28.03.2022 11:40
28.03.2022 11:40


Волгоградская область по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2021 года заняла в новом исследовании  55-ое место среди всех субъектов РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-рейтинг, так, аналитики насчитали среднюю зарплату в глубинке  в размере 30,8 тысячи рублей, что на 6,9% больше, чем было в 2020 году. 

При этом отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,94. Зарплата жителей сел Волгоградской области в то же время отстает от этого показателя, характеризующего уровень жизни обитателей крупных городов почти на треть.

Справка. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2021 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2021 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

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