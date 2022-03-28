В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублей

Экономика 28.03.2022 11:40
28.03.2022 11:40
Волгоградская область по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2021 года заняла в новом исследовании 55-ое место среди всех субъектов РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-рейтинг, так, аналитики насчитали среднюю зарплату в глубинке в размере 30,8 тысячи рублей, что на 6,9% больше, чем было в 2020 году.
При этом отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,94. Зарплата жителей сел Волгоградской области в то же время отстает от этого показателя, характеризующего уровень жизни обитателей крупных городов почти на треть.
Справка. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.
Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2021 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2021 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.
Реклама
ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков28.03.2022 12:55
Экономика 28.03.2022 12:55
Сбер присоединился к экологической акции «Час Земли»28.03.2022 12:04
Экономика 28.03.2022 12:04
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержки28.03.2022 11:54
Экономика 28.03.2022 11:54
ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир»28.03.2022 10:48
Экономика 28.03.2022 10:48
Посылки подешевели: в подписку СберПрайм+ включена СберЛогистика28.03.2022 10:38
Экономика 28.03.2022 10:38
Банк «Открытие» начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях28.03.2022 10:14
Экономика 28.03.2022 10:14
Волгоградские овощи попали в российский топ26.03.2022 10:33
Экономика 26.03.2022 10:33
В центре Волгограда ТЦ беглого депутата Михеева продают за 256 млн26.03.2022 08:20
Экономика 26.03.2022 08:20
Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%25.03.2022 16:57
Экономика 25.03.2022 16:57
ВТБ продал полтонны золотых слитков25.03.2022 16:09
Экономика 25.03.2022 16:09
По итогам 2021 года в Поволжье количество транзакций через эквайринг Сбера выросло на 20%25.03.2022 16:02
Экономика 25.03.2022 16:02
ВТБ получил 5,5 тысячи заявок по государственным кредитным каникулам25.03.2022 15:55
Экономика 25.03.2022 15:55
Глава ВТБ Андрей Костин: проблемы оттока наличной валюты нет25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41
Реклама