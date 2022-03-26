В Волгограде выставили на продажу ТЦ в центре города









Торгово-деловой центр «Диамант на Комсомольской» выставили на продажу за 256,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение о проведении торгов, реализуемое недвижимое имущество (кадастровый номер 34:34:040031:512) и доля в праве аренды земельного участка находится в центре Волгограда по адресу: ул. Комсомольская, 3.













В ходе торгов, которые осуществляются в форме публичного предложения, каждые пять рабочих дней стоимость лота будет снижаться на 14,2 миллиона. Цена отсечения, т.е минимальная цена продажи установлена в сумме 200 миллионов рублей. Организатором торгов является конкурсный управляющий.

Отметим, что это здание ранее уже несколько раз пытались продать по более высокой цене, но покупателей не нашлось.

Восьмиэтажный торгово-деловой центр на улице Комсомольской принадлежит ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», которое было признано несостоятельным (банкротом) еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что сумма кредиторской задолженности должника, согласно требованиям кредиторов, составляет более 530 миллионов рублей. Это имущество ранее контролировал бывший депутат Госдумы РФ Олег Михеев, который уже несколько лет находится в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

В аукционной документации отмечается, что выставленное на продажу имущество находится в залоге у АО «Райффайзенбанк».







