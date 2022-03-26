Экономика

В Волгограде выставили на продажу ТЦ в центре города

Экономика 26.03.2022 08:20
26.03.2022 08:20



Торгово-деловой центр «Диамант на Комсомольской» выставили на продажу за 256,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение о проведении торгов, реализуемое недвижимое имущество (кадастровый номер 34:34:040031:512) и доля в праве аренды земельного участка находится в центре Волгограда по адресу: ул. Комсомольская, 3.



В ходе торгов, которые осуществляются в форме публичного предложения, каждые пять рабочих дней стоимость лота будет снижаться на 14,2 миллиона. Цена отсечения, т.е минимальная цена продажи установлена в сумме 200 миллионов рублей. Организатором торгов является конкурсный управляющий.
Отметим, что это здание ранее уже несколько раз пытались продать по более высокой цене, но покупателей не нашлось. 
Восьмиэтажный торгово-деловой центр на улице Комсомольской принадлежит ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», которое было признано несостоятельным (банкротом) еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что сумма кредиторской задолженности должника, согласно требованиям кредиторов, составляет более 530 миллионов рублей. Это имущество ранее контролировал бывший депутат Госдумы РФ Олег Михеев, который уже несколько лет находится в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
В аукционной документации отмечается, что выставленное на продажу имущество находится в залоге у АО «Райффайзенбанк».


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
26.03.2022 10:33
Экономика 26.03.2022 10:33

0
Далее
Экономика
25.03.2022 16:57
Экономика 25.03.2022 16:57

0
Далее
Экономика
25.03.2022 16:09
Экономика 25.03.2022 16:09

0
Далее
Экономика
25.03.2022 16:02
Экономика 25.03.2022 16:02

0
Далее
Экономика
25.03.2022 15:55
Экономика 25.03.2022 15:55

0
Далее
Экономика
25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41

0
Далее
Экономика
25.03.2022 12:40
Экономика 25.03.2022 12:40

0
Далее
Экономика
25.03.2022 11:50
Экономика 25.03.2022 11:50

0
Далее
Экономика
25.03.2022 10:37
Экономика 25.03.2022 10:37

0
Далее
Экономика
25.03.2022 10:21
Экономика 25.03.2022 10:21

0
Далее
Экономика
25.03.2022 09:58
Экономика 25.03.2022 09:58

0
Далее
Экономика
25.03.2022 08:37
Экономика 25.03.2022 08:37

0
Далее
Экономика
24.03.2022 16:00
Экономика 24.03.2022 16:00

0
Далее

Лента новостей

12:37
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области упала до рекордного уровняСмотреть фотографии
12:16
В колл-центре 122 в Волгоградской области отмечают спад обращений по ковидуСмотреть фотографии
11:38
ГИБДД Волгограда не понравилась куча щебня в центре городаСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области начальницу отделения почты осудили за хищенияСмотреть фотографии
10:33
Волгоградские овощи попали в российский топСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области в ДТП с маршрутками ранены три человекаСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде предотвратили ЧП на газовой заправкеСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области в апреле изменится расписание электричекСмотреть фотографии
08:20
В Волгограде выставили на продажу ТЦ в центре городаСмотреть фотографии
07:30
«Регоператор сбежал с Чубайсом?»: жители Волгограда платят бомжам за уборку мусораСмотреть фотографии
22:48
В Дзержинском районе Волгограда энергетики отключат светСмотреть фотографии
21:36
Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 мартаСмотреть фотографии
20:34
На Украине погиб младший сержант из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице КовентриСмотреть фотографии
18:50
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видеоСмотреть фотографии
18:24
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 мартаСмотреть фотографии
18:14
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧПСмотреть фотографии
17:45
Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
МТС поможет найти работу волгоградцамСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский облсуд утвердил приговор обокравшим «Красный Октябрь» экс-менеджерамСмотреть фотографии
16:53
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работыСмотреть фотографии
16:52
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр ВоронинСмотреть фотографии
16:29
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апрелеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналкуСмотреть фотографии
16:07
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
16:06
Время действия «пересадочного» тарифа в Волгограде продлят вдвоеСмотреть фотографии
15:25
Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛСмотреть фотографии
15:20
Банк «Открытие»: 47% жителей Юга, имеющих вклады, переложили их под более высокие процентыСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде продолжается строительство парка туризма и отдыха «Санаторный»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 