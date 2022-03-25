Происшествия

Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробке

Происшествия 25.03.2022 17:45
25.03.2022 17:45

Сегодня, 25 марта, на выезде из поселка ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда двойное ДТП с участием трех иномарок привело к огромному автомобильному затору.

— По предварительным данным, ДТП мог спровоцировать водитель Renault Logan, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



Как уточнили в региональном главке МВД, пока никто из участников аварии не обращался за медпомощью. На месте работают сотрудники ГАИ. По данным сервиса «Яндекс. Карты» дорожная авария спровоцировала автомобильный затор.

На кадрах видно, что водитель Renault Logan проскочил между кроссовером Volkswagen Touareg и Nissan Qashqai. От удара Qashqai развернуло почти на 360 градусов.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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