Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробке

Сегодня, 25 марта, на выезде из поселка ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда двойное ДТП с участием трех иномарок привело к огромному автомобильному затору.

— По предварительным данным, ДТП мог спровоцировать водитель Renault Logan, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



