Бизнесмены устроили драку на парковке у супермаркета в Волгограде

Сегодня, 24 марта, появились подробности конфликта на парковке у «Семейного Магнита» на улице Ткачева, 20Г в Центральном районе Волгограда. Между 36-летним местным жителем и его 41-летним знакомым из Среднеахтубинского района Волгоградской области произошла драка из-за финансовых разногласий.

— В начале марта в медучреждение Волгограда с травмами различной степени тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. О травмах, имеющих явно криминальный характер, медики сообщили в полицию, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Проверка показала, что 5 марта 2022 года на парковке у супермаркета двое мужчин не поделили бизнес-интересы. Предприниматели от слов перешли к делу. Как итог — потерпевший после удара в лицо упал на асфальт и получил тяжелые травмы.

— После поступления меддокументации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — добавили в областном главке МВД. — Подозреваемому грозит до полугода ареста.

По информации от экстренных служб, 41-летний мужчина в ходе потасовки получил травму головы и руки.