Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской области

Сегодня, 25 марта, в Волгоградской области решением регионального оперативного штаба внесены очередные изменения в постановление губернатора №179. Документом, напомним, поэтапно были введены всевозможные ограничения из-за ковида. Как сообщает ИА «Высота 102», в силе остается необходимость ношения медицинских масок в магазинах, на остановках общественного транспорта и в самом транспорте, но ряд ограничений все же отменяется.
Согласно обновленному постановлению, с 25 марта в Волгоградской области:
- отменяется соблюдение гражданами социальной дистанции в общественных местах, транспорте, объектах торговли;
- отменяются ограничения гражданами на поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
- разрешается посещение религиозных объектов;
- снимается требование к работодателям о разделении рабочих потоков и разобщении коллектива. При этом сохраняется термометрия работников — при входе, а не на рабочих местах, как было ранее;
- отменяется требование к работодателям о недопуске на рабочее место работников, находящихся на изоляции или самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста;
- допускается проведение работодателями корпоративных мероприятий, независимо от количества присутствующих;
- в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области отменяется обязательная вакцинация отдельных групп граждан;
- утрачивает силу требование к работодателям о переводе на дистанционную работу не менее 30% работников;
- требование о переводе на удаленку всех работников из групп риска для прохождения вакцинации;
- отменяется запрет на проведение с 1:00 до 6:00 зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в залах (за исключением обслуживания на вынос);
- работа офисов МФЦ возобновляется в прежнем режиме;
- МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНЕЯТСЯ. ТАКЖЕ СОХРАНЯЕТСЯ ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ;
- отменяются ограничения по количеству гостей, которые могут присутствовать на торжествах, организуемых волгоградцами.