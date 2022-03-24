В Волгоградской области средняя стоимость бензина снизилась за неделю на 4 копейки и составила в среднем 51,16 рубля за литр. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.

Бензин марки АИ-92 подешевел за неделю на 7 копеек и стоит в среднем 47,88 рубля за литр. Снижение стоимости бензина марки АИ-95 составило всего одну копейку – теперь он продается по цене 53,13 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-98 осталась прежней – 57,89 рубля. А вот солярка подорожала на 2 копейки до 53,6 рубля за литр.