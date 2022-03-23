«Кто вам такое сказал?»: чиновники под Волгоградом не заметили контролируемого отжига камыша

Сегодня, 23 марта, на противоположном берегу Волги жители Волгограда заметили черные клубы дыма. После сообщения читателей ИА "Высота 102" обратилось в МЧС за комментариями. Как сообщили в управлении, в Среднеахтубинском районе стартовал сезон отжига камыша.



— На территории поймы Среднеахтубинского района проходит отжиг камыша, который контролируется администрацией муниципального района, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — За разъяснениями вы можете обратиться в администрацию района.

Звонок журналиста информагентства стал неожиданностью в районной администрации. Как выяснилось, отжигают на противоположном берегу без ведома местных чиновников.

— Кто вам такое сказал?! — удивленно воскликнул в ответ на вопрос об отжиге сотрудник администрации. — Пал камыша запланирован, но его еще никто не начинал.

Информагентством уточняется информация по таинственному задымлению в Среднеахтубинском районе.

Фото: ИА "Высота 102"