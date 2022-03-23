Политика

Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий

Политика 23.03.2022 13:36
23.03.2022 13:36


Сегодня, 23 марта, депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Это позволит распространить на них льготы, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное сообщение ГД. 

По словам Вячеслава Володина, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках с 24 февраля. Участники спецоперации смогут рассчитывать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей

 Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан, — подчеркнул Володин.

Фото: пресс-служба ГД РФ

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