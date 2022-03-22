Экономика

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области

Экономика 22.03.2022 17:25
22.03.2022 17:25


Металлургия признана отраслью с наивысшей заработной платой в Волгоградской области по итогам 2021 года. Средняя зарплата в этой сфере за прошлый год составила 43 тысячи рублей. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг по итогам оценки заработной платы в различных отраслях в российских регионах, сообщает ИА «Высота 102».

Исследование проводилось на основе данных официальной статистики. Согласно результатам анализа, наиболее высокие зарплаты в стране обеспечены работникам отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых (от 58 до 206 тысяч рублей). В Москве самой высокооплачиваемой отраслью является предоставление финансовых услуг (средняя зарплата – 199 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге – IT-сфера (138 тысяч рублей).

В 14-ти регионах России сферой, где средняя зарплата является самой высокой, стала государственная служба. Это Алтай, Чечня, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Калмыкия, Мордовия, Ставрополье, Адыгея, Псковская, Кировская и Ивановская области. В этих регионах средние зарплаты на госслужбе составляют от 39 до 48 тысяч рублей.

Фото: Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь".

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