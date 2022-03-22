Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области

Металлургия признана отраслью с наивысшей заработной платой в Волгоградской области по итогам 2021 года. Средняя зарплата в этой сфере за прошлый год составила 43 тысячи рублей. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг по итогам оценки заработной платы в различных отраслях в российских регионах, сообщает ИА «Высота 102».
Исследование проводилось на основе данных официальной статистики. Согласно результатам анализа, наиболее высокие зарплаты в стране обеспечены работникам отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых (от 58 до 206 тысяч рублей). В Москве самой высокооплачиваемой отраслью является предоставление финансовых услуг (средняя зарплата – 199 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге – IT-сфера (138 тысяч рублей).
В 14-ти регионах России сферой, где средняя зарплата является самой высокой, стала государственная служба. Это Алтай, Чечня, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Калмыкия, Мордовия, Ставрополье, Адыгея, Псковская, Кировская и Ивановская области. В этих регионах средние зарплаты на госслужбе составляют от 39 до 48 тысяч рублей.
Фото: Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь".