Накопительный счет банка «Открытие» признан лучшим на рынке

Экономика 22.03.2022 12:31 Новости компаний
22.03.2022 12:31 Новости компаний
Накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» в марте 2022 года возглавил рейтинг лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру.
Портал Выберу.ру проанализировал 20 наиболее выгодных предложений по накопительным счетам среди топ-100 российских банков. Учитывались ставка, начисляемая на остаток средств на счете; порядок начисления процентов, включая капитализацию; способность банка в полном размере в любое время возвратить денежные средства; реальный денежный доход; надежность банка. «Копилка» заняла первое место среди всех предложений банков.
«Копилка» – это новый рублевый накопительный счет банка «Открытие» со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов. Проценты на размещенные средства начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволяет клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.
Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».
Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.
«Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.
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