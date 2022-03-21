Общество

Бочаров не исключил ухудшения обстановки по ковиду, но ввел послабления

Общество 21.03.2022 11:29
21.03.2022 11:29


Губернатор Волгоградской области утром 21 марта провел оперативное совещание, на котором дал оценку текущей обстановке по коронавирусу. По словам Андрея Бочарова, заболеваемость в регионе идет на спад, однако это не повод расслабляться. Объявив о послаблениях, глава Волгоградской области поручил профильным ведомствам быть готовыми к осложнению ситуации. 

— Число ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции только за последние 2 недели снизилось на треть и составляет порядка 700 заболевших в сутки. Соответственно, снижается и число госпитализированных, и находящихся под амбулаторным наблюдением пациентов, — заявил в начале заседания Андрей Бочаров.  При этом объем тестирования стабильно превышает установленные параметры. Также практически в 3 раза снизилось общее число находящихся под амбулаторным наблюдением пациентов — с 17 тысяч до 6 тысяч человек.  

Отмечается, что в регионе делается все необходимое, чтобы предотвращать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам с ковидом. Так, несмотря на отмену обязательной вакцинации в Волгоградской области постановлением Роспотребнадзора, любой желающий по-прежнему может получить иммунитет. Одновременно продолжают работу инфекционные стационары на базе волгоградских больниц.

 Несмотря на то, что по мнению специалистов пандемия, вызванная, прежде всего, штаммом «омикрон» продолжает идти на спад, возможно повторение осложнения ситуации в связи с распространением новых штаммов вируса, которое в настоящее время мы уже наблюдаем, прежде всего, в ряде азиатских стран, с которыми у нас в том числе установлены торговые, экономические связи,  подытожил губернатор.  Поэтому необходимо быть готовыми к различному развитию ситуации.

По итогам заседания комитету здравоохранения Волгоградской области губернатор поручил:

  • в течение этой недели скорректировать работу медучреждений, задействованных в качестве инфекционных госпиталей, для перехода к оказанию плановой медицинской помощи;
  • обеспечить продолжение вакцинации жителей Волгоградской области с максимальным использованием возможностей амбулаторно-поликлинического звена;
  • сохранять высокой уровень готовности к работе в случае возможного осложнения ситуации.

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