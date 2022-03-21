Губернатор Волгоградской области утром 21 марта провел оперативное совещание, на котором дал оценку текущей обстановке по коронавирусу. По словам Андрея Бочарова, заболеваемость в регионе идет на спад, однако это не повод расслабляться. Объявив о послаблениях, глава Волгоградской области поручил профильным ведомствам быть готовыми к осложнению ситуации.

— Число ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции только за последние 2 недели снизилось на треть и составляет порядка 700 заболевших в сутки. Соответственно, снижается и число госпитализированных, и находящихся под амбулаторным наблюдением пациентов, — заявил в начале заседания Андрей Бочаров. — При этом объем тестирования стабильно превышает установленные параметры. Также практически в 3 раза снизилось общее число находящихся под амбулаторным наблюдением пациентов — с 17 тысяч до 6 тысяч человек.

Отмечается, что в регионе делается все необходимое, чтобы предотвращать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам с ковидом. Так, несмотря на отмену обязательной вакцинации в Волгоградской области постановлением Роспотребнадзора, любой желающий по-прежнему может получить иммунитет. Одновременно продолжают работу инфекционные стационары на базе волгоградских больниц.

— Несмотря на то, что по мнению специалистов пандемия, вызванная, прежде всего, штаммом «омикрон» продолжает идти на спад, возможно повторение осложнения ситуации в связи с распространением новых штаммов вируса, которое в настоящее время мы уже наблюдаем, прежде всего, в ряде азиатских стран, с которыми у нас в том числе установлены торговые, экономические связи, — подытожил губернатор. — Поэтому необходимо быть готовыми к различному развитию ситуации.