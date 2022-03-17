Происшествия

Шансов выжить не было: КамАЗ раздавил иномарку с водителем на волгоградской трассе

Происшествия 17.03.2022 18:01
17.03.2022 18:01





Страшное ДТП произошло сегодня, 17 марта, на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 16:45 на 762 км автодороги в Hyundai Elantra врезался автомобиль BMW, который двигался следом. От удара Hyundai вынесло на встречную полосу прямо под КамАЗ, который вез семечки. 



Легковушка оказался под многотонным грузовиком. Иномарку практически разорвало пополам. Шансов выжить у водителя 1984 года рождения не было. Он погиб.
Семечки высыпались из грузовика на трассу.
В полиции уточнили, что остальные водители в ДТП не пострадали.  
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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