

Приток воды в Волгоградское водохранилище во втором квартале 2022 года будет как минимум почти в семь раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России в ежегодном бюллетене об ожидаемом характере весеннего половодья, сообщает ИА «Высота 102».

По данным ведомства, весной 2021 года приток воды в Волгоградское водохранилище составил всего 0,36 куб. км. Этой весной ожидается приток от 2,5 до 4,5 куб. км при норме 1,8 куб. км. В целом, в Волжско-Камском каскаде приток может составить 142-176 куб. км воды при прошлогоднем показателе 140 куб. км и норме 159 куб. км.

Вместе с тем, ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья на востоке Волгоградской области прогнозируются выше нормы до 1,5 м. В западных районах региона на реках Среднего Дона, в частности, на Хопре и Медведице уровни будут ниже нормы почти на 3 м.

Предзимнее увлажнение большинства рек Заволжья было близким к норме, а в бассейне Дона составило 60-80% нормы. Однако запасы воды в снеге бассейнов Дона, Хопра и Медведицы составили 134-188% нормы и оказались выше прошлогодних значений на 6-31 мм. При этом запасы влаги в снежном покрове Волгоградского, Саратовского, Чебоксарского водохранилищ превысили норму на 23-78%, как и в бассейнах Верхней Волги.