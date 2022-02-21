



Сценарии предстоящего весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде обсудили на очередном заседании межведомственной рабочей группы Росводресурсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сейчас на водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка, которая готовит ёмкости к приёму большой воды.

«Мы располагаем подробными данными гидрологической обстановки на каскаде за последние 20 лет. Это позволяет специалистам сравнивать ситуации разных лет и моделировать сценарии развития предстоящего половодья. К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами. Сейчас обстановка на объектах штатная, гидроузлы работают в установленных режимах», - отметил Дмитрий Савостицкий.Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По подсчётам Росгидромета, в январе в водохранилища поступило 9,2 км3 воды, это 118% нормы. Тенденция сохраняется и в феврале, прогноз на последний зимний месяц – 6,4-8,8 км3, что составляет 117% нормы. Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища. Прогноз на I квартал 2022 года остаётся без изменений – 22,7-29,7 км3, что составляет 111% нормы.В феврале на большей части территории каскада температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. На 10% площади – это верховья Волги и Оки – осадков ожидается больше нормы. Сейчас толщина льда на реках водосборного бассейна колеблется от 0 до 58 см. Полностью без снежного покрова остаются только 2% площади, почти на половине территории его высота достигает 40-60 см. Запасы воды в снеге в целом по каскаду – 120 мм, что превышает норму на 21%.