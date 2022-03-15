Расклейщиц антивоенных листовок в Волгограде осудили по новой статье

В Волгограде сегодня, 15 марта, Центральный районный суд рассмотрел материалы в отношении двоих местных жительниц и одну жительницу Санкт-Петербурга. Как стало известно ИА "Высота 102", женщин, выступавших против спецоперации на Украине, признали виновными по статье 20.3.3 КоАП РФ и назначили штрафы на общую сумму 110 тысяч рублей.

Перед судом, в частности, предстали сегодня 23-летняя Любовь Самылова - уроженка северной столицы, а также 24-летняя волгоградка Алиса Олюнина и 25-летняя Ксения Климова. Известно, что все трое были задержаны 13 марта на улице Невской в Центральном районе Волгограда. Дамы около одного из домов расклеивали листовки. Этого факта с учетом содержащихся в листовках призывов оказалось достаточно, чтобы признать всех троих виновными в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Климовой судом назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, Самыловой и Олюниной - по 40 тысяч рублей. Известно, что первая и вторая не раз были замечены в Волгограде в качестве участниц несанкционированных мероприятий. Больше того, Самылову замечали не только в Волгограде, но и в других городах.

Напомним, что поправки в КоАП, ужесточающие наказания для участников незаконных акций, в Госдуме РФ одобрили 4 марта. Тем же днем депутаты ГД ввели уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям.

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