Федеральные новости

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям

Федеральные новости 04.03.2022 11:17
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04.03.2022 11:17


Сегодня, 4 марта, депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении одобрили поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми вводится уголовная ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Госдумы, новелла поддержана депутатами единогласно. 

В соответствии с поправками публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться:

  • штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до трех лет;
  • сроком лишения свободы до 10 лет в случае нарушения закона с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы;
  • сроком лишения свободы от 10 до 15 лет в случаях, если нарушение закона повлекло тяжкие последствия.
Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию ВС РФ, грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За призывы к введению санкций против РФ вводится штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Сегодня же, 4 марта, депутаты ГД  приняли в третьем чтении корреспондирующие поправки в КоАП. В соответствии с ними ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, составит: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

За аналогичные действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций, грозит максимальный штраф до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юрлиц.

За призывы к введению санкций против России штрафы составят до 50 тыс. рублей для граждан и до полумиллиона рублей — для юридических

— Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации. Сегодня состоится заседание. После одобрения СФ законопроект ляжет на стол Президенту РФ. А это значит, что есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое, — сказал председатель ГД Вячеслав Володин— Хотелось бы, чтобы все понимали — и общество понимало, — что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду.

Фото: пресс-служба Государственной думы

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