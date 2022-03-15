В Волгограде судебный пристав с подельниками нажились на квартирах умерших пенсионеров

Расследования 15.03.2022 14:10
15.03.2022 14:10
Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор по громкому уголовному делу о мошенничестве с квартирами умерших пенсионеров, по которому проходит бывший судебный пристав, его родственник и их двое приятелей. На скамье подсудимых оказались 35-летний бывший сотрудник службы судебных приставов, его 41-летний брат и двое жителей Красноармейского района 49-и и 52-х лет, которые обвинялись в мошенничестве и в пособничестве в мошенничестве в крупном размере.
В 2015 году брат судебного пристава узнал о смерти 85-летней пенсионерки, не имевшей наследников. После этого он предложил знакомому за денежное вознаграждение по фиктивному договору купли-продажи оформить на себя квартиру умершей. На основании сфальсифицированных документов было зарегистрировано право собственности на квартиру, которую в дальнейшем продали за 1 млн рублей.
- Родственников у женщины не было, ее похоронили соседи, поэтому сведения о ее смерти в органы власти и иные ведомства не направлялись. В этой связи все пенсионные выплаты продолжали поступать на ее расчетный счет вплоть до марта 2018 года, - рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Узнав через своего брата – судебного пристава, о нахождении на счету умершей женщины свыше 500 тысяч рублей, мужчина решил их похитить. Для этого он привлек ещё одного знакомого, которому предоставил сфальсифицированный договор займа, согласно которому умершая пенсионерка якобы была должна ему полмиллиона рублей. Затем сообщники обратились в суд с иском о взыскании суммы долга. Впоследствии на основании судебного приказа был выдан исполнительный лист и службой судебных приставов произведено взыскание денег со счета умершей пенсионерки.
- По аналогичной схеме сообщники в период с 2015 по 2018 годы завладели еще тремя квартирами умерших одиноких пенсионеров общей стоимостью свыше 5 млн рублей. Кроме того, злоумышленники путем фальсификации договоров займа завладели денежными средствами со счетов пенсионеров на общую сумму порядка 2 млн рублей, - пояснила Оксана Черединина.
Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Суд приговорил бывшего судебного пристава к наказанию в виде 3 лет лишения свободы, его брата - к 6 годам лишения свободы. Их знакомые осуждены к 5 и 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывание наказания всем осужденным судом определено в исправительной колонии общего режима.
Бывший судебный пристав взят под стражу в зале суда, остальным фигурантам мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, уточнили в прокуратуре Волгоградской области.
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