Федеральные новости

Евросоюз отлучил россиян от роскоши

Федеральные новости 15.03.2022 13:03
15.03.2022 13:03


Евросоюз 15 марта объявил о новых санкциях в отношении России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заявление Совета ЕС, под запретом на этот раз оказался экспорт россиянам предметов роскоши, а также импорт стали и железа. 

Под предметами роскоши в Евросоюзе понимают роскошные автомобили и драгоценности. 

В числе согласованных мер также значится полный запрет на любые сделки с рядом российских государственных предприятий, запрет ЕС на импорт стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС, запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС).

Расширен 15 марта и список россиян и российских компаний, находящихся под санкциями.

- Теперь он включает больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах, - говорится в заявлении Совета ЕС. 

Напомним, что под санкции ранее попали депутаты Государственной думы РФ и сенаторы от Волгоградской области. Депутат ГД Олег Савченко и вовсе рискует лишиться собственной виллы, расположенной в Италии

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