Сенаторы от Волгоградской области попали в санкционный список ЕС

Общество 09.03.2022 20:28
09.03.2022 20:28
Сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов оказались в числе 146 членов Совета Федерации РФ, которые попали под ограничительные меры в связи с ратификацией договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Европейской комиссии. Также в списке оказались 14 крупных российских бизнесменов.Ранее сообщалось, что ограничительные меры введены в отношении всех депутатов Государственной думы, которые голосовали за эти документы.
Реклама
Укрылся белым одеялом: весенний Волгоград в снежном плену сняли с высоты09.03.2022 21:08
Общество 09.03.2022 21:08
Юрий Кокин оставил пост главы Центрального района Волгограда ради бизнеса09.03.2022 21:04
Общество 09.03.2022 21:04
Во-первых, это масштабно: в Волгограде строят крупнейший логистический центр (фото)09.03.2022 20:26
Общество 09.03.2022 20:26
Названа причина нехватки сахара в Волгоградской области09.03.2022 19:15
Общество 09.03.2022 19:15
«Уволили и извинились перед русскими»: студент из Волгограда рассказал, как изменилась учеба в Чехии после 22 февраля09.03.2022 18:34
Общество 09.03.2022 18:34
Министр внутренних дел РФ поставил задачи Дмитрию Вельможко09.03.2022 16:48
Общество 09.03.2022 16:48
8 марта в Волгоградской области родились 42 малыша09.03.2022 16:36
Общество 09.03.2022 16:36
McDonald’s и ОBI не уведомляли волгоградские власти об увольнении персонала09.03.2022 16:26
Общество 09.03.2022 16:26
Денис Зорин посмертно представлен к званию Героя России09.03.2022 16:11
Общество 09.03.2022 16:11
Микрорайон «Долина»: ипотека не выросла – 2,45% на весь срок только до 31 марта09.03.2022 15:45
Студенты из ДНР и ЛНР продолжат обучение в РАНХиГС09.03.2022 15:45
«Прощальный бургер»: в Волгограде рестораны McDonald's работают последний день09.03.2022 15:21
Общество 09.03.2022 15:21
Дело — табак: Imperial Brands приостанавливает производство в Волгограде09.03.2022 14:48
Общество 09.03.2022 14:48
В Волгоградскую область прибыли 811 беженцев из ЛНР и ДНР09.03.2022 14:09
Общество 09.03.2022 14:09
Столпотворение покупателей наблюдается в волгоградском гипермаркете ОBI09.03.2022 13:56
Общество 09.03.2022 13:56
Реклама