Сенаторы от Волгоградской области попали в санкционный список ЕС





Сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов оказались в числе 146 членов Совета Федерации РФ, которые попали под ограничительные меры в связи с ратификацией договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Европейской комиссии. Также в списке оказались 14 крупных российских бизнесменов.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры введены в отношении всех депутатов Государственной думы, которые голосовали за эти документы.