Депутат Госдумы Олег Савченко прокомментировал арест своей виллы в Италии

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко прокомментировал арест своей виллы в Италии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал политика, он подтвердил факт конфискации имущества.

– Это – следствие санкционной политики, которые западные страны применяют сейчас к России в целом и к отдельным ее гражданам. Случившееся принимаю как данность. Продолжаем жить дальше, – написал депутат.



Информация об изъятии недвижимости политика и бизнесмена появилась в итальянской газете La Repubblica 4 марта. Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине, наложила арест на виллу депутата. Ранее федеральные СМИ сообщали об аресте яхт и особняков ряда российских политиков, журналистов и олигархов за рубежом.