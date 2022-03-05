Политика

Депутат Госдумы Олег Савченко прокомментировал арест своей виллы в Италии

Политика 05.03.2022 15:15
05.03.2022 15:15


Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко прокомментировал арест своей виллы в Италии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал политика, он подтвердил факт конфискации имущества.

– Это – следствие санкционной политики, которые западные страны применяют сейчас к России  в целом  и к отдельным ее гражданам. Случившееся принимаю как данность. Продолжаем жить дальше, – написал депутат.

Информация об изъятии недвижимости политика и бизнесмена появилась в итальянской газете La Repubblica 4 марта. Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине, наложила арест на виллу депутата. Ранее федеральные СМИ сообщали об аресте яхт и особняков ряда российских политиков, журналистов  и олигархов за рубежом.



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