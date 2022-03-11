На смену H&M и Zara: кто оденет волгоградцев вместо брендовых бутиков



На минувшей неделе Европу захлестнула волна отказов модных и не очень брендов продолжать работать на российском рынке: какие-то компании сослались на трудности в логистике, некоторые прямо заявили о политическом подтексте своих решений. Так или иначе, магазины зарубежных производителей одежды стали закрываться в торговых центрах Волгограда: поэтапно приостановили работу H&M, Zara, Bershka, Puma, Pull&Bear и другие. Правда, арендаторы не спешат съезжать с занимаемых площадей и освобождать захваченную ими рыночную нишу.



Неопределившимся заграничным компаниям, которые в данной ситуации ведут себя скорее как в известной поговорке о собаке и сене, на пятки наступают отечественные швейные фабрики. Одна из них – в Волгограде: «Царицынская объединенная мануфактура» в Советском районе отшивает костюмы, пальто и куртки под собственным брендом и еще десятком других торговых марок – соответствующие заказы поступают от московских оптовиков. Правда, вся одежда – только мужская, женской линейки у фабрики нет в принципе. К сезону мануфактура шьёт ещё и школьную форму на мальчиков и девочек с 1 по 11 класс.



Журналистов на фабрике с порога встречает генеральный директор Эдуард Ряховский в ладном пиджаке, отлично скроенном по фигуре – по его признанию, этот предмет гардероба создан был в стенах предприятия. Этот пиджак на плечах владельца не единожды уже виделся здесь со своими авторами – дизайнером-конструктором, закройщиком, швеей и другими талантливыми людьми.



– Мы работаем на очень динамичном рынке, который сильно зависит от потребительского спроса, – говорит генеральный директор компании Эдуард Ряховский. – По последним нескольким годам тенденция [к импортозамещению на рынке одежды] была положительной. Сейчас рынок очистится от нескольких или даже многих западных поставщиков, и мы готовы заместить их. Однако у нас есть ограничения по численности персонала – она упала по всей России, и пока мы не имеем ясности по замещению некоторого импортного сырья, но в основном оно китайское – тут проблем не должно возникнуть. Я думаю, этот вопрос решится в течение ближайших месяцев, и мы адаптируемся к новым условиям работы.





Для пошива костюмов и пальто на волгоградской фабрике используют преимущественно российские шерстяные и полушерстяные ткани, для летних пиджаков и брюк привозят, в том числе, белорусский лен. А вот комплектующие – клеевые материалы, нитки, пуговицы, бейки, окантовочная лента и прочая фурнитура – в большинстве своём импортные. Все сырье, как его называют на фабрике, проходит через соответствующий склад для контроля качества – проверяется степень усадки ткани, насколько хорошо она держит форму и другие характеристики. Бракованные партии или единичные рулоны сейчас встречаются крайне редко, отметил Ряховский, в последнее время качество российских комбинатов в разы возросло.





Со склада ткани уходят в соседний цех, где заботливыми руками портных из них выкраивают полочки, спинки, рукава, половинки брюк. Но процесс создания новой коллекции начинается все же не здесь, а в экспериментальном цехе – своеобразном мозговом центре фабрики. Творческий процесс тут не останавливается ни на день, работа над новыми линиями одежды ведется постоянно.



– Мне очень неинтересно работать, когда делаешь одно и то же, рутина просто убивает, – признается дизайнер-конструктор Светлана Мельникова. – Мы непрерывно создаем новые лекала для введения новинок в ассортимент. Когда я пришла работать сюда семь лет назад, всё ещё чертили, конструировали вручную. С приходом компьютеров все лекала создаем на нем, это совсем другой уровень – высокая точность, удобство, наконец, так просто интереснее работать.





Импортные бренды некоторые волгоградцы ценили не столько за нашитый на воротнике лейбл, сколько за удобство в носке и удачную посадку по фигуре. По словам Мельниковой, все дело в государственных стандартах, принятых в той или иной стране. Именно из-за этого лекала, сконструированные в Испании, Швеции или Великобритании, могут существенно отличаться в посадке на россиянах, а у созданной в Китае одежды всегда будут короткие рукава и брючины. Отклонения от ГОСТ в России допустимы лишь в степени облегания фигуры – крой может быть более или менее свободным в зависимости от веяний моды.





Сконструированные, раскроенные, отшитые и отпаренные костюмы перед отправкой в магазины проходят последние приготовления – каждый пиджак, каждые брюки бережно размещают на вешалках и крепят фирменные этикетки. С фабрики одежда для повседневной носки, праздников и особых случаев разъезжается заказчикам в Москву – их около десятка – и в фирменный магазин на улице Комсомольская в Волгограде. На резонный и, пожалуй, самый волнующий покупателей вопрос – сколько стоит одеться по-волгоградски – ответ вполне демократичный: добротный костюм уместится в бюджет в 6 тысяч рублей. Брюки и пиджаки, отгружаемые в столицу, выходят дороже – до 10 тысяч рублей.



По словам Эдуарда Ряховского, фабрика обеспечена заказами на полгода вперед. Предприятие взяло бы еще большие объемы пошива, но рабочих рук категорически не хватает, кадры буквально на вес золота. Сейчас на мануфактуре проходят 7-недельную производственную практику семеро студентов Волгоградского технологического колледжа. По ее окончанию им предложат трудоустройство, но согласятся ли ребята, неизвестно.



Сложность, которая сейчас встала перед фабрикой, – содержание и обслуживание оборудования. По большей части оно заграничного производства, а потому ситуация напрямую зависит от курса валют.

– Мы находимся в моменте даже не волатильности, а турбулентности. Поэтому мы сейчас работаем над текущими вопросами поддержания производства, так сказать, живём в моменте, – резюмировал Ряховский.



