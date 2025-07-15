В СНТ под Волгоградом пропала женщина с латышской фамилией





В Городищенском районе Волгоградской области волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают 46-летнюю Наталью Калейс. Как рассказали в «ЛизаАлерт», волгоградка 5 июля вышла из дома в СНТ «Нива» в селе Орловка. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175, нормальное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.

В день исчезновения Наталья была одета в футболку, светлые джинсы и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, или вы его видели, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me