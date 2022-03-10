В Волгоградской области бензин элитной марки подорожал на 44 копейки

Экономика 10.03.2022 16:24
10.03.2022 16:24
В Волгоградской области за минувшую неделю средняя цена на бензин увеличилась на одну копейку – до 51,21 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, при этом стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне – 47,96 рубля. Бензин марки АИ-95 подешевел на 9 копеек – до 53,16 рубля за литр. А вот стоимость элитной марки бензина - АИ-98, который заливают в основном в баки дорогих иномарок, выросла на 44 копейки и теперь достигает 57,89 рубля. Дизтопливо также прибавило в цене 5 копеек и стоит теперь 53,58 рубля за литр.
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