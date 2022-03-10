Общество

Бочаров выступил перед волгоградцами: текст обращения

Общество 10.03.2022 12:40
10.03.2022 12:40


В Волгоградской области появляются новые дополнительные возможности для решения комплекса социально-экономических задач развития в условиях введенных в отношении России санкций. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе обращения к волгоградцам, с которым он выступает в эти минуты в Центральном концертном зале Волгограда.

– Волгоградская область, наши муниципальные образования, предприятия и организации, используя новые возможности, в том числе в импортозамещении, в развитии действующих и создании новых производств имеют все основания, чтобы развить свой текущий потенциал и укрепить свои позиции на открывающихся рынках сбыта и оказания услуг, – сказал глава региона. – У всех есть понимание, что именно в этом направлении всем нам и надо двигаться дальше. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать поддержку реальному сектору экономики, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вырабатывать новые формы поддержки и реализовывать их на практике.

Андрей Бочаров также отметил, что участие предприятий и организаций Волгоградской области в реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития позволит значительно укрепить экономические возможности предприятий и повысить качество жизни людей.


В мероприятии в ЦКЗ, которое проходит в формате открытого диалога, участвуют общественники, депутаты, силовики, руководители профильных структур. В ходе своей речи губернатор Волгоградской области отметил, что Россия уже восемь лет живет и работает в условиях определённых ограничений и недобросовестной конкуренции со стороны США и их партнеров. На первоначальном этапе это создавало определённые неудобства, дополнительные трудности в выстраивании взаимоотношений, кооперационных связей с новыми партнёрами.

– Конечно, потребовались время, мобилизация ресурсов и возможностей нашей страны и Волгоградской области. Но и эти проблемы мы успешно преодолеваем, – сказал Бочаров. – Санкции в отношении России, уровень поддержки киевского режима и неонацистов на Украине Соединенными Штатами Америки и западными странами схожи с объявлением войны России. Россия должным образом ответит, как говорят в народе «вернёт должок сторицей». Хотя, конечно, трудностей ещё будет немало.


Глава региона акцентировал внимание на том, что сложившуюся ситуацию не нужно ни упрощать, ни бояться: «Ничего страшного, преодолеем все эти трудности и проблемы и выйдем, как всегда, только более окрепшими и закаленными».

– Здесь, в городе-герое Волгограде - непокоренном и непобедимом Сталинграде, где каждый миллиметр земли пропитан кровью защитников нашей Родины, воинов со всего Советского союза, отстоявших нашу родную землю и победивших фашизм, именно здесь, на героической, легендарной земле очень остро чувствуешь и понимаешь, насколько хрупок мир и насколько важны единство и сплочённость перед лицом общей угрозы, – подчеркнул Бочаров.

Этой угрозой стал неонацизм и неофашизм, которые проникли на территорию Украины и стали доминирующей идеологией в стране с подачи ее руководства. Именно киевский режим и националистические объединения на Украине заставили жителей Донбасса столкнуться с такими бедами и ужасом, которые не идут ни в какое сравнение с трудностями, возникшими сейчас перед Россией, отметил губернатор.

– Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, предотвращая широкомасштабные планы по нападению и захвату Донбасса, уничтожению его жителей, принял очень и очень трудное, но единственно возможное решение по проведению специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, – сказал Андрей Бочаров. – Одной из задач военной операции является денацификация Украины – избавление её от нацизма, неофашизма, и ликвидация на территории нашей братской Украины террористов и плацдарма для нападения на Россию и наш народ. Полностью поддерживаю решение Президента России Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции, которая, по сути, и по содержанию также является защитной, освободительной и гуманитарной.


Глава региона подчеркнул, что уверен в полном достижении целей военной спецоперации.

– Уважаемые товарищи, в настоящее время Вооруженные силы России, военнослужащие, наши боевые товарищи сражаются, не щадя своей жизни, проявляя мужество и героизм за наше будущее, за будущее детей, за Россию, – акцентировал внимание Андрей Бочаров и поблагодарил военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг на Украине, и предложил почтить минутой молчания погибших в ходе спецоперации.


Андрей Бочаров, обращаясь к волгоградцам, подчеркнул, что у России всегда был свой путь развития, и во все времена страна выходила и будет выходить из самых сложных ситуаций более крепкой и сильной. 

– Мы должны понимать, что когда мы едины, когда вместе помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, мы становимся только сильнее. Этого никогда не поймут на Западе, – подчеркнул губернатор.


Андрей Бочаров обратил внимание собравшихся волгоградцев на то, что власти по поручению президента РФ совместно с Правительством России и представителями профессиональных сообществ вырабатывают дополнительные меры поддержки реального сектора экономики, всех отраслей и сфер.

– Прошу каждого из вас продолжить работу на вверенном Вам участке с максимальной отдачей. Прошу помнить, что это – часть нашей большой совместной работы и ответственности за комплексное развитие Волгоградской области, всей нашей страны, – подытожил губернатор. – Экономический фундамент Волгоградской области, созданный предыдущими поколениями, укреплённый созидательным трудом потомков Поколения Победителей, обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть все эти сложности и стать ещё более прочным и надёжным для последующих поколений, будущего Волгоградской области и России. Сила в правде! Враг будет разбит, победа будет за нами!

Фото: администрация Волгоградской области.

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