Политика

Андрей Бочаров выступит с обращением к жителям Волгоградской области

Политика 10.03.2022 10:59
10.03.2022 10:59


В Волгограде 10 марта губернатор региона Андрей Бочаров планирует выступить с обращением к жителям региона. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит в Центральном концертном зале. 

Встреча главы Волгоградской области с представителями общественных объединений, областной и городской дум, силовых структур и профильных комитетов посвящена новым вызовам, возникшим перед российским обществом в свете последних событий на Украине. Предполагается, что сегодняшнее событие пройдет в формате открытого диалога между Бочаровым и участниками. 

Напомним, что минувшую неделю глава Волгоградской области посвятил общению с представителями различных отраслей экономики. Так, Андрей Бочаров обсудил с руководителями предприятий и экспертами дальнейшие меры по развитию строительной и сельскохозяйственной отраслей, встречался с представителями малого и среднего предпринимательства. В ходе встреч губернатор подчеркивал, что поддерживает решение российского президента. Главная задача на сегодня - мобилизация всех ресурсов для развития Волгоградской области. 

Фото: ИА "Высота 102"

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