Происшествия

Санитарка из Волгограда разорилась после учебы у аферистов-брокеров

Происшествия 10.03.2022 10:26
10.03.2022 10:26



Жертвой мошенников стала 65-летняя санитарка одной из клинических больниц Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, в середине февраля жительница Кировского района зарегистрировалась на сайте, где прошла якобы обучение по инвестированию на бирже. Затем волгоградка оформила в банке кредит на 330 тысяч рублей и перевела деньги на указанный неизвестными расчетный счет. На протяжении некоторого времени женщине демонстрировали графики, свидетельствующие о приумножении ее средств. Санитарка решила забрать свои деньги, но не смогла - попытки дозвониться до «специалистов» оказались безрезультатными. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 

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