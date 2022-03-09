

За последние две недели почти 80 зарубежных компаний объявили об уходе с российского рынка или приостановке продаж и выпуска своих товаров в России. Среди них – производители одежды и обуви, косметики, средств по уходу и бытовой химии. Журналисты ИА «Высота 102» проанализировали российский рынок и подобрали для волгоградцев альтернативу бросившим Россию брендам, которая не уступает ни по качеству, ни по стоимости своим европейским и американским конкурентам.



ОДЕЖДА

- ООО «Модная розница» (Noun / бывш. DorogoBogato)

Предприятие по производству и продаже женской одежды зарегистрировано в Волгограде и принадлежит трем россиянам. Магазины открыты не только в Волгограде и Волжском, но и еще в восьми российских городах, включая Москву. Доступен онлайн-заказ, в том числе через ведущие маркетплейсы.

- ООО «Стиль Трейд» (Lime)

Фирма зарегистрирована в Самаре и принадлежит российскому бизнесмену. В Волгограде открыты два бутика, работает онлайн-магазин и доставка через маркетплейсы.

- АО «Мэлон Фэшн Груп» (Befree, Zarina, Love Republic, Sela)

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, однако принадлежит на 71,49% двум кипрским фирмам, еще 11,23% акций владеет шведское предприятие. Тем не менее, акционерным обществом руководит россиянин, ему же принадлежит 6,12% акций. «Мэлон Фэшн Груп» не делали заявлений об уходе с рынка и в соцсетях отвечали обеспокоенным пользователям, что работают в штатном режиме.

- АО «Глория Джинс» (Gloria Jeans)

Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону и владеет сетью магазинов по всей России, а также в Казахстане и Беларуси. По последним данным, 58,17% акционерного общества принадлежит люксембургской компании, остальная доля – российскому АО «Корпорация «Глория Джинс».

- ООО «Август» (oodji)

Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, конечными бенефициарами являются три россиянина. В Волгограде магазинов сети нет, при этом есть возможность сделать заказ онлайн и получить его по почте или курьером.

- ООО «Юнайтэд Трэйдинг» (Colin’s)

Организация зарегистрирована в Москве, но на 100% принадлежит турецкой компании. Объявлений об уходе с российского рынка предприятие не делало, и в настоящее время предпосылок для этого нет.



ОБУВЬ

- АО «Ральф Рингер Ритейл» (Ralf Ringer)

Предприятия по производству и продаже зарегистрированы в России и принадлежат в разных долям россиянам. В Волгограде открыты два магазина, доступен онлайн-заказ.

- ООО «ОР» (Westfalika)

Компания зарегистрирована в Москве и принадлежит россиянам. Волгоградцам доступны шесть магазинов, а также возможность совершить покупки в режиме онлайн. Помимо обуви, сумок и аксессуаров покупателям представлены товары для дома, игрушки, бытовая техника, электроника, посуда и другие категории. Однако они выпущены под другими брендами, в связи с чем нельзя гарантировать сохранение поставок и ассортимента.

- филиал ЗАО «Белвест Ритейл Москва» (Belwest)

Белорусское предприятие по производству и продаже обуви из натуральной кожи. Магазины открыты по всей России, в том числе в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке. В торговых точках Belwest также представлены аксессуары итальянской марки Fouetté.



КОСМЕТИКА И УХОД

- ООО «Натура Сиберика» (Natura Siberica) и ООО «Органик Шоп» (Organic Shop)

Отечественные бренды косметики по уходу за телом, волосами, кожей лица, гигиенических и солнцезащитных средств, а также товаров для дома. В Волгограде нет фирменных магазинов, однако продукция поставляется в различные мультибрендовые торговые сети, супер- и гипермаркеты.

- ООО «Гринкосметик Групп» (Ecolatier, Café Mimi, Кафе Красоты, SpaSta, EO Laboratorie)

Зарегистрированное в Калуге предприятие с 2017 года выпускает средства по уходу за телом, лицом волосами, мыло для женщин, мужчин и детей, а также кожные антисептики. Продукция также продается через мультибрендовые магазины и крупных ретейлеров.

- ООО «Лабораториум» (Laboratorium)

Российская компания по производству средств для тела, волос, лица, ванны и для дома. Основана и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Волгоградцы могут купить косметику бренда в Ворошиловском ТЦ («Золотое яблоко»), заказать напрямую у производителя или через маркетплейсы.

- ИП Екатерина Смольникова («Самосвет»)

Декоративная косметика российского бренда, производство которой основано в Санкт-Петербурге. На сайте продавца представлен широкий ассортимент продукции, включая тональные средства, помады, тени, румяна. Косметика продается оффлайн в Москве и Санкт-Петербурге, волгоградцы могут заказать ее онлайн и получить доставку почтой или транспортной компанией.





БЫТОВАЯ ХИМИЯ

- ООО «ТД ГРАСС» (Grass)

Волгоградское предприятие по производству широкого ассортимента бытовой химии, включая жидкое мыло и гели для душа, средств для профессиональной уборки, автохимии, моющих средств для пищевой промышленности. Продукция доступна как в гипермаркетах, так и в фирменных магазинах, расположенных в Волгограде.

- АО «Нэфис Косметикс» (Завод братьев Крестовниковых)

Компания по производству средств для стирки, мытья посуды, твердого и жидкого мыла зарегистрирована в Казани и ведет свою историю с 1855 года. Волгоградцы могут приобрести продукцию в федеральных торговых сетях и на маркетплейсах.

- ООО «Сплат Глобал» (BioMio, Splat)

Предприятие в Новгородской области производит средства для мытья посуды, уборки и стирки, детскую уходовую косметику, жидкое и твердое мыло, антибактериальные продукты, зубные пасты, щетки и ополаскиватели. Основательница компании переняла часть рецептур и технологий в Дании, где началась история бренда. По открытым данным, сыпучие средства сейчас производят в Дании, жидкие – в России. Продукция продается в Волгограде в гипермаркетах и на маркетплейсах.