Экономика

Андрей Бочаров возглавил новый оперштаб по защите от санкций

Экономика 09.03.2022 16:15
09.03.2022 16:15


В Волгоградской области образован оперативный штаб по укреплению устойчивости экономики региона в условиях санкционных ограничений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, штаб будет координировать взаимодействие территориальных органов федеральной власти, исполнительной власти, а также органов местного самоуправления и организаций по выработке и реализации мер в данной сфере. 

Руководителем штаба стал Андрей Бочаров. В коллегиальный орган, помимо губернатора, вошли его заместители – Александр Дорждеев, Евгений Харичкин, Валерий Бахин, Геннадий Шевцов, Зина Мержоева, Олег Николаев, Анна Писемская, Юрий Седов, председатели ключевых  комитетов Волгоградской области, спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин, глава Волгограда Владимир Марченко, руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов, замруководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова. 

Решения штаба, подчеркивается в документе, будут направлены на совершенствование мероприятий по минимизации последствий неблагоприятных факторов для населения и экономики региона, а также на организацию постоянного контроля за реализацией принятых решений. 

Напомним, Андрей Бочаров возглавляет оперативный штаб  по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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