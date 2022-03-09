Житель Волгограда задержан за стрельбу из ружья у магазина











Полицейские задержали 52-летнего жителя Дзержинского района Волгограда за стрельбу из ружья. Как сообщили в региональном главке МВД, о стрелке в дежурную часть сообщили жители поселка Гумрак. По их словам, вооруженный мужчина стрелял из оружия возле местного магазина.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого, который был пьян.

У мужчины изъято охотничье ружье, зарегистрированное на его супругу. Со слов задержанного, он произвел два выстрела воздух, чтобы отогнать бездомных собак. Оружие изъято. По факту стрельбы проводится проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области