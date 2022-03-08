Федеральные новости

Президент РФ объявил о новых выплатах на детей 8-16 лет

Федеральные новости 08.03.2022 09:03
08.03.2022 09:03



В России с апреля на детей от 8 до 16 лет включительно для всех семей с «невысокими доходами» будут установлены выплаты, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта, опубликованном на сайте Кремля. 
«Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - заявил Путин.
Президент отметил, что «государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет».

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