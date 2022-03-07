Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волжском





Пять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома №4 по улице Машиностроителей.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ГАЗель-NEXT» двигался по улице Машиностроителей в сторону улицы Профсоюзов и столкнулся с маршруткой, водитель которой высаживал пассажиров на остановке. В результате ДТП две пассажирки в возрасте 14 и 16 лет, а также 49-летняя женщина-пешеход доставлены в медицинское учреждение. Позже еще две пассажирки маршрутки -41-летняя и 47-летняя женщины самостоятельно обратились в медучреждение.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



