Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волжском

Происшествия 07.03.2022 10:39
07.03.2022 10:39
Пять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома №4 по улице Машиностроителей.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ГАЗель-NEXT» двигался по улице Машиностроителей в сторону улицы Профсоюзов и столкнулся с маршруткой, водитель которой высаживал пассажиров на остановке. В результате ДТП две пассажирки в возрасте 14 и 16 лет, а также 49-летняя женщина-пешеход доставлены в медицинское учреждение. Позже еще две пассажирки маршрутки -41-летняя и 47-летняя женщины самостоятельно обратились в медучреждение.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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